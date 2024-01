Jürgen Klopp verlässt FC Liverpool

Manu Fernandez/AP Photo Mit dem FC Liverpool erzielte Jürgen Klopp 2019 gegen Ligarivalen Tottenham den Titel in der Championsleague

Liverpool. Jürgen Klopp wird den FC Liverpool zum Saisonende verlassen. Das teilten der 56jährige und der britische Fußball-Erstligist am Freitag mit. In einem Video, das der englische Traditionsklub am Freitag veröffentlichte, erklärte Klopp, ihm gehe »die Energie aus«. »Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann«. Im April 2022 hatte der frühere Meistertrainer von Bundesliga-Erstligist Borussia Dortmund seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Zum FC Liverpool war Klopp im Oktober 2015 gestoßen und gewann mit dem Klub seitdem unter anderem die Champions League (2019) und die englische Meisterschaft (2020).

»Es gibt so viele Dinge in diesem Job, wo man sein Bestes geben muss«, sagte Klopp in einer auf das Video folgenden Pressekonferenz am Freitag. Vor allem bei einem Verein wie Liverpool, der vielen Menschen etwas bedeute, könne er »nicht auf drei Rädern fahren«, so Klopp. Er habe aber »auch nie nur der Beifahrer sein« wollen. Auf seine mögliche Nachfolge angesprochen antwortete er, das Letzte, was man brauche sei »ein Ratschlag des alten Mannes, der rausgeht und sagt: Übrigens, nehmt den«.

Er wolle nun »keinen Verein und keine Nationalmannschaft« übernehmen, erklärte Klopp, der damit eine Nachfolge von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann ausschloss, dessen Vertrag nach der Heim-EM im Sommer ausläuft. Er werde »nie, nie wieder einen anderen Klub in England trainieren, zu 100 Prozent«, versprach Klopp. »Das ist doch nicht möglich. Meine Liebe zu diesem Verein, mein Respekt vor den Menschen ist zu groß. Das könnte ich nicht.« (dpa/SID/jW)