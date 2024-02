IMAGO/NurPhoto Du kommst hier nicht rein: Englische Türstehermentalität sucht Körperkontakt (Rom, 3.2.2024)

Es waren gebrauchte Spieltage für die Heimmannschaften am Eröffnungswochenende der 130. Auflage der »Six Nations Championship« im Rugby Union: Allesamt gingen sie als Verlierer vom Platz. Während Frankreich sich im Eröffnungsspiel am Freitag abend im Stade Vélodrome in Marseille mit 16:37 die höchste jemals gegen Irland kassierte Niederlage einfing, ging es in den beiden anderen Begegnungen deutlich knapper zu: Italien unterlag im Stadio Olimpico in Rom am Sonnabend England mit 24:27, Wales verlor gegen Schottland gleichentags im Principality Stadium in Cardiff denkbar knapp mit 26:27.

Der hierzulande Sechs-Nationen-Turnier genannte Wettbewerb ist einer der ältesten im europäischen Sport. Seit 1883 ausgespielt, firmierte das Turnier zunächst als »Home Nations Championship« und umfasste die britischen Nationen England, Wales, Schottland und Irland. 1910 wurde das Turnier um Frankreich zur »Five Nations Championship« erweitert, bis mit der Aufnahme Italiens im Jahr 2000 das bis heute bestehende Format der »Six Nations Championship« ins Leben gerufen wurde. Der Wettbewerb wird jährlich ab dem ersten Februarwochenende ausgetragen. Der Sieger gilt als inoffizieller Europameister im Rugby Union.

Als jeweils hoch gehandelte Titelfavoriten waren Frankreich und Irland bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Herbst in Frankreich bereits im Viertelfinale gescheitert. Dementsprechend ging es am Freitag für beide Teams um eine erste Standortbestimmung. Während die irische Mannschaft – sie repräsentiert die Republik Irland und den zum Vereinigten Königreich gehörenden Norden – sich nach dem Karriereende des langjährigen Führungsspielers Johnny Sexton im Umbruch befindet, kann das junge französische Team von Teammanager Fabien Galthié vor Kraft kaum laufen. Lediglich Ausnahmespieler Antoine Dupont musste ersetzt werden. Der nimmt ein Sabbatical vom 15er-Rugby, weil er im Sommer bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im 7er-Rugby reüssieren will. Trotz des Ausfalls ging Frankreich hochfavorisiert in die Begegnung – und wurde kalt abgeduscht. Nach Straftritt von Jack Crowley führte Irland 0:3 (6. Spielminute). Eine Minute später musste Frankreich nach gelber Karte für Paul Willemse wegen eines üblen Fouls gegen den Kopf eines Gegners zehn Minuten in Unterzahl spielen. Irland nutzte die Gelegenheit: Jamison Gibson-Park lief nach starkem »Offload«-Zuspiel von Bundee Aki aggressiv und tauchte für fünf Punkte im französischen Malfeld (16.) ab. Crowley verwandelte den Erhöhungskick (17.) sicher zum 0:10.

Ein erstes französisches Lebenszeichen gab es dann von Thomas Ramos, der einen Straftritt (27.) aus rund 45 Metern Entfernung souverän zum 3:10 nutzte. Tadhg Beirne drehte die irische Führung nach Versuch (30./Erhöhung Crowley 31.) auf 3:17, bevor Willemse erneut gegen den Kopf eines Gegners foulte und endgültig vom Platz musste – wie im Fußball zieht zweimal Gelb Rot nach sich. Dennoch legte Frankreich in Unterzahl seinen ersten Versuch (39./Erhöhung Ramos 41.) durch Damian Penaud. Mit 10:17 ging es zum Pausentee. Die zweite Halbzeit spielten die Iren routiniert herunter. Calvin Nash (45./Erhöhung Crowley 46.) und Ronan Kelleher (77./ Erhöhung Crowley 78.) legten noch zwei Versuche und sicherten ihrem Team den für vier »Tris« verliehenen Offensivbonuspunkt, der die Tabellenführung bedeutet.

Überraschend spielstark präsentierten sich am Sonnabend zunächst die Italiener, die seit ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2000 bereits 18mal den »Wooden Spoon« (Holzlöffel) für den Letztplatzierten bekommen haben. Italien legte insgesamt drei Versuche; England hingegen »nur« zwei. Den Unterschied machte am Ende George Ford, der fünf Straftritte und zwei Erhöhungen für 17 Punkte verwandelte und England ein knappes 24:27 sicherte. Durch die Niederlage mit weniger als sieben Punkten erreichte Italien einen Defensivbonuspunkt und steht nach dem ersten Spieltag vor Frankreich auf Platz fünf der Tabelle.

In einer hochdramatischen Partie sicherte sich zum Abschluss Schottland den Sieg gegen Wales. Nach zwischenzeitlicher 27:0-Führung der Schotten hätten die Waliser die Partie fast noch gedreht. Am Ende stand es 27:26. Schottland ging nach Versuchen von Pierre Schoeman (10.) und Duhan van der Merwe (29./42.) sowie zwei Straftritten (5./22.) und drei Erhöhungen durch Finn Russell souverän in Führung. Ab Minute 43 spielten dann aber nur noch die Waliser, die durch James Botham (47.), Rio Dyer (52.), Aaron Wainwright (60.) und Alex Mann (67.) sowie drei durch Ioan Lloyd (53./ 60./ 68.) verwandelte Erhöhungen bis auf einen Punkt herankamen. Durch die knappe Niederlage und die vier gelegten Versuche errang Wales dennoch zwei Punkte und steht auf Platz vier.