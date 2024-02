IMAGO/piemags Mit militärischen Komponenten: Zwei Nachkriegsradios der Firma Huth-Apparatebau aus Hannover

Funktioniert die Aufnahmetaste, auch die Pausentaste, hakt nichts? Bloß den Einsatz nicht verpassen, keine Note, keine Silbe. Ein paar Minuten noch, Nachrichten aus dem Westberliner Äther, dem Sender Freies Berlin, Anfang der 1980er Jahre. Dann, der Jingle der Hörercharts »Hey Music«. Immer donnerstags, abends fünf nach acht. Jürgen Jürgens moderiert den ersten Titel an, ohne »Draufquatschen«. Bruchteile einer wortlosen Sekunde bleiben für das Drücken der »Record«-Taste mit dem roten Kringel, zweite von rechts. Der Radiorekorder »Bajazoo CR 900« von Telefunken samt Magnetband der 90-Minuten-Kompaktkassette von BASF läuft.

Und gewissermaßen Backstage ein Strukturwandel in der Industrie der Unterhaltungselektronik, visuell vor allem. Sinnbildlich vertont im Popsong »Video killed the Radio Star« der Formation The Buggles. Ein Hit als Videoclip, mit dem der US-amerikanische Musiksender MTV 1981 sein Programm startete. Eine mediale Zäsur, belegt Carina Gliese komparatistisch und »innovationshistorisch« in ihrer detail- wie aufschlussreichen Dissertation. Ihre These: Westdeutsche Akteure in der Unterhaltungselektronik haben den industriellen Umbruch verschlafen, falsch eingeschätzt. Dann unterblieb eine Krisenreaktion der Firmen, etwa eine »Innovativität beim Know-how«.

Anders in Asien. Japanische Produzenten wie Sony, Hitachi und Matsushita standen unter einem »wesentlich höheren Innovationsdruck als die bereits etablierte westdeutsche Konkurrenz«, so Gliese. Die »Latecomer« agierten zielstrebig in der Produkt- und Prozessentwicklung, machten Tempo mittels Automatisierung. Das Credo von Matsushita: »Second Mover«, also auf inkrementelle Innovationen setzen. Konkurrenzartikel binnen kurzem verbessern, die Produktionstechnik optimieren, Erzeugnisse vergleichsweise kostengünstig herstellen und anbieten, eigens für den Export. Matsushita war »nicht nur gut im Imitieren, sondern auch im Innovieren«, schreibt Gliese.

Ein Vorsprung, den die westdeutschen Hersteller nicht mehr aufholen konnten, sie wurden abgehängt. Und nicht zuletzt bröckelte die Kundenbindung wegen konservativen Designs und inflexiblen Vertriebs. Gliese: »Charakteristisch war ein häufig risikoaverses Verhalten der bis dahin erfolgsverwöhnten Unternehmen.« Was der »internationalen Wettbewerbsfähigkeit« nicht zuträglich war. Der weltweite Wandel wurde zur deutschen Strukturkrise: Stellenstreichungen, Werksschließungen, Firmenübernahmen. Arbeiteten zur Spitzenzeit 1976 noch knapp 110.000 Beschäftigte in der Bundesrepublik in dieser Branche, sank deren Zahl im »wiedervereinigten Deutschland« bis 2020 auf rund 8.500, weiß Gliese. Die einstigen Tonangeber Grundig, AEG-Telefunken, Dual, Loewe, Nordmende oder Blaupunkt büßten sukzessive Marktanteile ein oder verschwanden gänzlich.

Beispiel: TFR, Telefunken Rundfunk- und Fernseh-GmbH im Mutterkonzern AEG-Telefunken. Die »Philosophien« der Abteilungen Grundlagenforschung und Produktentwicklung standen sich laut Gliese teils »diametral gegenüber«. Der Ideenreichtum der Ingenieure war der Zeit oft weit voraus. »Eine direkte Umsetzung von Inventionen in Produkte bedurfte des richtigen Timings, was aber auch angesichts der Vielzahl an im Unternehmen involvierten Akteuren schwierig zu realisieren war.« Übersetzt: Wegen des Kompetenzgerangels auf der Leitungsebene des Konzerns passierte nichts.

Zum Ende hin relativiert Gliese ihre Ausgangsthesen. Die Probleme des elektronischen Unterhaltungssektors der alten BRD im Untersuchungszeitraum seien »nicht im eigentlichen Sinne krisenbedingt« gewesen. Sie waren bereits in den 1960er unternehmensintern angelegt. Der Strukturwandel der Branche habe die Krise nurmehr beschleunigt, »und der Markteintritt der japanischen Konkurrenz ließ die Defizite der westdeutschen Branche wirkungsmächtig werden.« Kurzum, der Umbruch war nicht Ursache, sondern Katalysator des Niedergangs von Telefunken und Co.

Derweil kam es, wie es kommen musste: Fabrikate aus Japan »eroberten« heimische Haushalte. Mitschnitte bei »Hey Music« für die eigene Konserve machten Chartfans fortan mit dem »TRK-8001 EW Stereo« – einem Radiokassettenrekorder von Hitachi.