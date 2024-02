Christian Charisius/dpa Könnte bald zur Regel werden: »Intelligente Videoüberwachung« wie hier am Hamburger Hauptbahnhof

Nach heftigem Gezanke konnten sich die EU-Mitgliedstaaten am Freitag nachmittag doch noch eine Zustimmung zur geplanten Verordnung über künstliche Intelligenz (KI) abringen. Vor allem die französische Regierung hatte bis zuletzt öffentlichkeitswirksam mit einer Enthaltung und der Organisation einer Sperrminorität geliebäugelt und so den Preis für die Zustimmung in die Höhe getrieben. Wie Insider berichteten, wurden weitere Erleichterungen für die Entwickler sogenannter Basismodelle durchgesetzt, so dass diese künftig einen Teil der eingeführten Transparenzvorschriften mit Verweis auf Geschäftsgeheimnisse umgehen können.

Die Vermeidung profitschädlicher Regeln für Anbieter von »Foundation Models«, also Basismodelle wie GPT, auf denen spezifische Anwendungen aufbauen, war eines der Kernanliegen. Deshalb drohte neben Frankreich auch die BRD, die mit dem EU-Parlament erzielte Einigung platzen zu lassen. Schließlich sind das die einzigen EU-Staaten mit Firmen, die solche Modelle entwickeln können. Zwar kommen die Angebote von Aleph Alpha und Mistral AI längst nicht an die Leistungsfähigkeit der US-Konkurrenz von Google und Open AI/Microsoft ran, besondere Fürsorge ihrer Regierungen erhalten sie trotzdem. Unzählige nachgewiesene Treffen von Aleph-Alpha-Chef Jonas Andrulis mit hochrangigen Vertretern des Wirtschaftsministeriums (BMWK) sowie das Engagement von Frankreichs Exdigitalminister Cédric O als Mistral-Lobbyist dürften damit zu tun haben.

Der zweite große Streitpunkt auf der Zielgeraden der EU-Verhandlungen waren die Regeln für biometrische Fernidentifikationssysteme – also Gesichtsüberwachung. Kommission und Parlament hatten weitreichende Einschränkungen und Verbote vorgesehen, gegen die insbesondere autoritäre Regierungen wie jene Frankreichs und Italiens mobilmachten. Mit Erfolg: Die nachträgliche Nutzung erhobener biometrischen Daten bleibt grundsätzlich zulässig, und auch das eigentlich vorgesehene Verbot von Echtzeitüberwachung lässt sich durch zahlreiche, weitgefasste Ausnahmetatbestände leicht umgehen. Zudem wurde offengelassen, wieviel Zeit vergehen muss, damit die Datennutzung nicht mehr als »in Echtzeit« zu betrachten ist. Reicht eine Sekunde? Dann sind dem Einsatz entsprechender Überwachungstechnologien kaum noch Grenzen gesetzt.

Dass die Bundesregierung ihre Blockadehaltung aufgab, dürfte auch dem Druck aus der hiesigen Digitalwirtschaft geschuldet sein. So hatten sich zuletzt selbst Branchenverbände wie Bitkom und KI-Bundesverband für eine Zustimmung ausgesprochen. Schließlich tummeln sich hierzulande etliche Startups, die neue KI-Tools vermarkten wollen, aber dafür Rechtssicherheit brauchen. Und aus Sicht der Kapitalseite lässt sich das Verhandlungsergebnis ja durchaus sehen: Strenge Regeln gelten vor allem für Anwendungen in sogenannten Hochrisikobereichen – und die wurden zuletzt immer enger gefasst. Zudem baute man ein generelles Schlupfloch mit der Festlegung ein, dass die Regeln nur zu befolgen sind, wenn vom konkreten Tool auch tatsächlich ein »signifikantes Risiko« ausgeht. Darunter kann jeder verstehen, was er will.

Wie wirtschaftsfreundlich die Verordnung dank der BRD-Verhandler ausgestaltet wurde, legte bei der Bekanntgabe der deutschen Zustimmung auch Franziska Brantner dar, Parlamentarische Staatssekretärin im BMWK. So führte die Grünen-Politikerin als Verhandlungserfolge unter anderem an, dass KI-Firmen die einzuhaltenden Standards weitgehend selbst festlegen können und dass für neue Anwendungen in sogenannten Reallaboren viele Vorschriften erst mal umgangen werden können. Und Digitalminister Volker Wissing (FDP), der in den Ampelreihen am leidenschaftlichsten gegen die Zustimmung wetterte, konnte vor der Abstimmung betonen, er habe sich »bis zuletzt für innovationsfreundlichere Regeln eingesetzt und konnte Verbesserungen für kleine und mittlere Unternehmen erzielen und unverhältnismäßige Anforderungen abwenden«.

Mit dem Votum der Mitgliedstaaten ist wohl die größte Hürde genommen. Im nächsten Schritt muss noch das EU-Parlament abschließend über den Deal befinden. Das Plenarvotum wird voraussichtlich im März stattfinden, die Zustimmung der Mehrheit gilt als wahrscheinlich. Im Sommer könnte die Verordnung in Kraft treten. Darauf folgt eine zweijährige Übergangsphase, in der sich KI-Firmen an die Vorgaben anpassen und in den EU-Staaten die erforderlichen Behördenstrukturen aufgebaut werden sollen.