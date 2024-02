Vagelis Georgariou/IMAGO/Action Plus Solidarisch mit Palästina: Fans von Celtic Glasgow bei einem Spiel gegen den Club Ross Country in dessen Stadtion in Dingwall

Mit den Football Lads and Lassies Against Fascism (FLAF) haben sich linke britische Fußballfans zusammengeschlossen. Wie kam dazu?

Ich bin seit 35 oder 40 Jahren Antifaschist und habe schon die Celtic Fans Against Fascism mitgegründet. Wir wurden damals vom FC St. Pauli beeinflusst. 2017 wurde die extrem rechte Football Lads Alliance (FLA) gegründet. Aus ihr entstand die Democratic Football Lads Alliance, DFLA. Im Grunde waren das äußerst rechte Hooligans, die aggressive nationalistische Demonstrationen gegen Muslime veranstalteten und so taten, als würde sie sich um die Probleme der Menschen sorgen. Wir haben daraufhin Kontakt zu progressiven Casuals und Hooligans aufgenommen. 2018 begannen wir, Gegendemonstrationen zu organisieren. Es gab dann sehr viele direkte Konfrontationen mit der DFLA.

Konnte der Einfluss von Faschisten auf Fußballfans zurückgedrängt werden?

Er wurde geringer. Die DFLA ist zusammengebrochen. Wir haben sie regelmäßig konfrontiert und das hat dazu beigetragen. Die Patriotic Alternative, die als aufgehender Stern der Neonazis in Großbritannien galt, hat sich gespalten, übrig ist nur noch ein kleiner Rest.

Offizielle antirassistische Kampagnen gibt es immer wieder. Worin sehen Sie die Aufgabe der FLAF?

Wir versuchen, von unten eine antirassistische und antifaschistische Identität im Fußball zu etablieren. Es gibt zwar viele von oben organisierte antirassistische Kampagnen von der Liga, den Vereinen und den Offiziellen, das stimmt. Doch die werden alle von der Regierung oder der Football Association finanziert. Wenn du aber Geld vom Staat nimmst, wirst du auch politisch von ihm abhängig. Daher lehnen wir öffentliche Gelder ab und sind selbstfinanziert.

Und wie versuchen Sie diese Identität aufzubauen?

Anfangs kannten wir St. Pauli nicht, aber wir sahen ihre Aufkleber in Glasgow und dachten: »Da sind Leute, die denken so wie wir.« Das war dann auch der erste Schritt bei uns. Um mit möglichst vielen Anhängern unterschiedlicher Vereine in Kontakt zu kommen, produzierten wir gemeinsame Aufkleber in den Farben und Designs ihrer Klubs und verklebten sie. Es ist also eine gemeinsame Identität, die zugleich speziell auf jeden einzelnen Klub zugeschnitten ist. Wir wollten keine außenstehende Gruppe aufbauen, sondern Fans gewinnen, die in ihrem Verein und ihrem Viertel verankert sind.

In der FLAF sind vermutlich auch unterschiedliche politische Vorstellungen vereint, oder?

Einige von uns kommen aus der Antifascist Action, andere aus Red Action, aber wir sind alle Fußballfans – manche sind rot, andere Anarchisten. Viele junge Leute wollen kämpfen, wir unterstützen sie dabei, weil unsere Klasse bedroht ist. Wir fördern die Fitness. Viele unserer Mitglieder hatten in der Pandemie Probleme und wir erkannten, dass wir nicht nur eine kämpfende Organisation sein müssen, sondern auch eine Gemeinschaft.

Sind die FLAF auch solidarisch mit Palästina?

Der 7. Oktober war ein Schock, aber jeder wusste, was danach kommen wird. Daher war uns von Beginn an klar, dass wir Solidarität mit Palästina zeigen werden. Unsere Regierung ist direkt in den Krieg involviert und beliefert Israel mit Waffen. Egal was man über den 7. Oktober denkt: Die Palästinenser in Gaza lebten seit fast 20 Jahren in einem Freiluftgefängnis.

Der FC St. Pauli und seine Fans nehmen eine ganz andere Position ein.

Wir sind mit St. Pauli seit 1989/90 in Kontakt und hatten uns immer im Fanladen in der Hafenstraße getroffen. Das waren damals militante Antifaschisten und Antiimperialisten, da gab es nie Diskussionen über Israel. Wir sahen den Wandel bereits vor rund 20 Jahren, als auf einem Fanturnier St.-Pauli-Ultras forderten, dass Leute aus Glasgow die irische Fahne runternehmen, weil das ein »nationalistisches« Symbol sei. Das sind dieselben Leute, die heute den ganzen nationalistischen Müll von Israel verteidigen. Wir wissen nun, auf welcher Seite wir und wo sie stehen. Für mich ist ein wahrer Antifaschist immer auch ein Sozialist.