Maurizio Gambarini/IMAGO/Funke Foto Services In den nächsten zehn Jahren sollen 20 Milliarden Euro in »Brennpunktschulen« investiert werden

Nach langem Abstimmungsprozess haben die Bildungspolitiker von Bund und Ländern am Freitag ein Programm zur Lernförderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler vorgestellt. Das sogenannte Startchancenprogramm soll am 1. August dieses Jahres starten und in den kommenden zehn Jahren bundesweit rund 4.000 Schulen gezielt fördern. Angesichts des schlechten Abschneidens bei internationalen Vergleichstests wie der PISA-Studie hat sich bei Bundesregierung und Länderministern die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Bildungserfolg in der Bundesrepublik vor allem mit dem sozialen und materiellen Hintergrund der Eltern zu tun hat. Das belegten verschiedene Studien zum Thema, heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung zum jetzt beschlossenen Programm, das auf einem im Herbst zwischen Bund und Ländern ausgehandelten Eckpunktepapier basiert.

Die Details der Förderung stellte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin gemeinsam mit den Kultusministerinnen des Saarlandes, Christine Streichert-Clivot, von Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig (beide SPD), und Schleswig-Holstein, Karin Prien (CDU), vor. Insgesamt wollen Bund und Länder in den nächsten zehn Jahren 20 Milliarden Euro für das Startchancenprogramm aufwenden. Die Bundesregierung übernimmt die Hälfte der Kosten. 60 Prozent der Mittel sollen an Grundschulen gehen, der Rest an weiterführende und berufliche Schulen. In den Einrichtungen verteilt sich die Förderung auf die bessere Ausstattung der Schulen, gezielte Lernförderung in Kernfächern und Stärkung multiprofessioneller Teams, womit etwa ermöglicht werden soll, Schulen in sogenannten Brennpunktgebieten jeweils eine Stelle für Sozialarbeit einzurichten. Ziel sei es, dort zu unterstützen, wo die Herausforderungen am größten seien, sagte die Bundesbildungsministerin. »Das ist ein echter Paradigmenwechsel in der bildungspolitischen Förderlogik«, so Stark-Watzinger, denn es bedeute, sich weg vom Gießkannenprinzip hin zur gezielten Unterstützung der am meisten benachteiligten Schüler zu bewegen.

Erstmals ist mit diesem Programm vorgesehen, Bundesmittel nach dem jeweiligen Bedarf an die Länder zu verteilen. Welche Schulen dort von den Fördermitteln profitieren, entscheiden die Länder, die ihre Auswahlkriterien offenlegen werden. Die seien wissenschaftsgeleitet und richteten sich an der Zielsetzung des Programms aus. »Insbesondere der Anteil junger Menschen in Armut und mit Migrationshintergrund soll bei der Verteilung der Gelder Berücksichtigung finden.« So könne der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft entkoppelt und mehr Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung ermöglicht werden. Innerhalb der Programmlaufzeit möchten die Bildungsministerinnen den Anteil der Schüler, der die Mindeststandards im Lesen, Schreiben und Rechnen derzeit verfehlt, gerne halbieren. Gelingen könne das, wenn Bund und Länder, aber auch Kommunen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft sich an der Umsetzung beteiligten. So sei die wissenschaftliche Begleitung des Programms wichtig, damit es langfristige Effekte haben könne. »Die Startchancen-Schulen sollen Modellcharakter entwickeln und auch nach Ende der Laufzeit Wirkung haben«, sagte Stark-Watzinger.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte das Programm bereits im vergangenen Oktober grundsätzlich begrüßt, doch die materielle Ausstattung als zu gering kritisiert. Es stünden im besten Fall in den nächsten zehn Jahren jährlich zwei Milliarden Euro zur Verfügung, stellte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern fest. Der Bedarf sei jedoch erheblich höher. Die Fördermittel reichten für etwa zehn Prozent der Schüler, aber gut 20 Prozent seien arm. Das Startchancenprogramm könne »nur ein Einstieg in eine dauerhafte, solide Finanzierung benachteiligter Schulen sein« so Finnern. Mehr Mittel und eine Verstetigung der Förderung seien erforderlich.

Auch die Linke-Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke kritisierte das Programm am Freitag als »völlig unterdimensioniert«: »Zwei Milliarden Euro pro Jahr für einen Bruchteil der Schulen? Allein der Sanierungsstau liegt bei 50 Milliarden«, sagte die Politikerin. Zudem bleibe völlig unklar, woher die Fachkräfte kommen sollen. »Dabei darf es nicht bleiben – das Programm kann nur ein Startschuss sein!«