IMAGO/SOPA Images

International haben am Wochenende Proteste gegen Israels Krieg in Gaza stattgefunden. In London folgten am Sonnabend Hunderttausende einem Aufruf der Palästina-Solidaritätskampagne zu einer Demonstration gegen Genozid und für einen Waffenstillstand. »Es ist an der Zeit, den Friedensprozess voranzutreiben«, forderte dort der frühere Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn. Auf Plakaten war der Spruch »From the river to the sea – Palestine will be free« für gleiche Rechte auf dem Gebiet des historischen Palästina zu lesen. (jW)