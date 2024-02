»Gründung Friedensinitiative Schwabach«. Informationsabend. In der Tradition der weltweiten Friedensbewegung sollte es darum gehen, die 100 Milliarden Euro des Bundeswehrsondervermögens für den Frieden einzusetzen. Diese Gelder müssen in den Umweltschutz, für Instandsetzung unserer Infrastruktur und bessere Pflege und Bildung investiert werden. Es geht ums Abrüsten statt Aufrüsten und darum, keine Waffen zu exportieren. Dienstag, 4.2., 18.30 Uhr. Ort: Bioladen Die Ähre, Zöllnertorstraße 8, Schwabach. Veranstalter: Friedensinitiative Schwabach

»Free Leonard Peltier – Free Them All!« Kundgebung. Leonard Peltier wurde unter konstruierten Vorwürfen für einen angeblichen Mord am 6. Februar 1976 verhaftet und kurz darauf verurteilt. Er wird seit inzwischen 48 Jahren als politischer Gefangener in verschiedenen US-amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen festgehalten. Donnerstag, 6.2., 18.30 Uhr. Ort: Vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor, Berlin. Veranstalter: Free Them All Berlin

»29. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz – Bilanz und Ausblick«. Vortrag und Diskussion mit jW-Chefredakteur Stefan Huth. Es geht um Rückblick und Einschätzung der Inhalte wie auch Bedeutung der Konferenz für die progressive Linke. Weiterhin wird über den aktuellen Stand der Klage der jungen Welt gegen die Bundesregierung berichtet. Donnerstag, 8.2., 19 Uhr Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstraße 4, Hannover. Veranstalter: junge Welt – Leserinitiative Hannover