Nach rund einem Vierteljahrhundert Vorbereitung ist der Antrag auf Ernennung zum Weltkulturerbe der Schlösser des bayerischen Königs Ludwig II. auf bestem Wege. Nach Informationen der dpa wurde der Antrag der Bundesrepublik pünktlich bei der UNESCO eingereicht. Neue Anträge müssen immer Anfang Februar bei der UN-Organisation in Paris vorliegen. Der Antrag umfasst die Schlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof sowie das Königshaus am Schachen. »Als Gesamtkunstwerke, die einen einzigartigen Einblick in Inszenierungsphänomene des 19. Jahrhunderts erlauben, gehören die Königsschlösser ohne Frage zu den wichtigsten Kunstschöpfungen dieser Zeit«, begründet die Bayerische Schlösserverwaltung die Bewerbung. (dpa/jW)