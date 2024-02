Mairo Cinquettix/IMAGO Die Haare trocken föhnen lassen: J Mascis

Thomas Otterstein ist ein freundlicher Hippie, er betreibt einen famosen Second-Hand-Plattenladen in Hamburg-Ottensen, der nicht ohne Grund den Namen »Otterstones« trägt. Wenn Mick, Keith und die Neuen mal wieder im Lande sind, klappt er für ein paar Tage seine Schatztruhe zu, um ihnen hinterher zu reisen. Thomas ist eine schöne Seele, wie gesagt, ihm stehen jedoch die Nackenhaare lotrecht, wenn ein Kunde seinen Knochen zückt, um bei der Online-Datenbank »Discogs« Preise zu vergleichen. Nicht dass er da was zu befürchten hätte, er ist sowieso billiger als das Netz, ihn nervt schlicht diese habituelle Pfennigfuchserei bei etwas so Wesentlichem wie Musik, also setzt er Ungläubige, die seinen Tempel entweihen wollen, mit hanseatischer Strenge an die Luft.

Bei den drei Ami-Amigos, die ihn vor einiger Zeit beehrten, brauchte er sich da keine Sorgen zu machen. Ihr Rädelsführer, ein schlohweißer Freak Brother mit dicker Hornbrille und Trumpwählerkappe, lässt nichts anbrennen, stöbert eine Stunde, fühlt sich offenbar heimisch wie bei seinem local dealer in Amherst, Massachusetts, und nimmt fünf Vinyls mit. Kurze Zeit später simst Thomas mir: »Heute schon was vor? Hab Freikarten für Dinosaur Jr. in der Fabrik.«

Ich muss leider mal wieder absagen. Aber tags darauf erzählt er mir, dass ihm diese Physiognomie, die das Leben aus einem Gilbert-Sheldon-Comic abgepaust hat, sofort bekannt vorkommt, nur sind Garage- und US-Indie-Rock nicht unbedingt sein Beritt. Schließlich quatscht er ihn an. »Ich kenne dich, du bist Musiker, hilf mir mal!« Sein Gegenüber grinst ein bisschen verlegen und stellt sich vor als J Mascis. Grunge-Legende, begnadeter Gniedelfinger, mittlerweile Platz 74 auf der vom Rolling Stone zusammengestellten Liste der besten Gitarristen aller Zeit. Die beiden verstehen sich, Thomas schwatzt ihm noch ein Album von Frumpy auf, zum Dank blättert ihm Mascis fünf Freikarten hin. Und am Abend stehen Otterstein und seine Leute frisch geduscht vor der Bühne und lassen sich von Mascis’ brüllenden Marshalls die Haare trocken föhnen. Ein gelungener Tag im Leben eines Plattenverkäufers.

Genauso hätte man sich diesen Vollgeek aber auch vorgestellt, der außer Musik keine Interessen zu haben scheint, sonst würde er sich neben Dinosaur Jr. nicht noch mit so vielen Alternativprojekten abgeben – der Stoner-Doom-Band »Witch« zum Beispiel, der Power-Pop-Truppe »Sweet Apple«, der Psychedelic-Jam-Formation »Heavy Blanket« usw. »J’s week beats your year«, soll Lou Reed mal selig gesagt haben. Seit dem Debüt seiner Hardcore-Klopper-Truppe »Deep Wound« 1983 erscheint beinahe jedes Jahr Musik von und mit ihm, seit 2011 eben auch Soloalben.

»What Do We Do Now« ist sein fünftes. Erneut hat er die Songs für die akustische Gitarre geschrieben, sie im eigenen Bisquiteen Studio dann aber doch sukzessive angedickt mit Schlagzeug, Bass, Steel Guitar und Klavier. Ein paar Bekannte sind ihm zur Hand gegangen, etwa Ken Mauri von den »B-52s« beim Piano, weil der anders als Mascis auch die schwarzen Tasten beherrscht. So fehlen zwar die verzerrten Powerchords, aus denen er bei Dinosaur Jr. seine Songs mauert, aber eben nicht seine wimmernde Lead-Gitarre, als akustische Weiterführung seines zarten, fragilen Stimmlamentos. Mascis ist ein Meister der Elegie, das beweisen viele dieser Songs, nicht zuletzt der Opener »Can’t Believe We’re Here«, der in einem wirren Bewusstseinsstrom, fast schon collagenhaft ein Beziehungsende illuminiert. »Everybody made a fuss / Hard to know that it’s one of us / Everybody said no way / Can’t believe you couldn’t stay.«

Wo sich das Gefühlige zu offensiv zeigt, hegt man Kitschverdacht. Die Gefahr besteht durchaus bei diesem Americana-Album in Neil-Young-Manier. Um dem etwas entgegenzusetzen, spielt er eine dreckige, bisweilen sogar leicht atonale Sologitarre. Mit Bratgitarren-Riffs wäre es noch suggestiver gewesen, zumal man sich das eine oder andere Akustikgeschrammel mit seiner Fender Jazzmaster im Vollstoff-Overdrive-Modus ganz gut vorstellen könnte. Egal, Otterstones hat schon die Vinyls geordert.