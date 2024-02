Chalinee Thirasupa/REUTERS Warten auf das Urteil zur Initiative der Move-Forward-Partei, den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung abzuschaffen (Bangkok, 31.1.2024)

Die Royalisten Thailands geben nicht auf: Nachdem das Verfassungsgericht am Mittwoch geurteilt hat, dass die liberale Fortschrittspartei (Move Forward Party, MFP) – Wahlsiegerin im vergangenen Jahr – sämtliche Kampagnen zu unterlassen habe, die darauf abzielten, das Gesetz zur Majestätsbeleidigung (Strafrechtsparagraph 112) zu revidieren, ist am Freitag eine Petition gegen 44 Parteimitglieder bei der Antibetrugskommission eingereicht worden. Konkret wird darin ein lebenslanges politisches Betätigungsverbot für die Politiker gefordert. »Sie haben nicht aufgegeben, den Artikel 112 ändern zu wollen, was bedeutet, dass sie immer noch darauf aus sind, das demokratische Regierungssystem mit dem König als Staatsoberhaupt zu stürzen«, erklärte Petent Sonthiya Sawadee laut Reuters. In Reaktion auf das Urteil des Obersten Gerichts hatte Chaithawat Tulathon, ein Führungsmitglied der MFP, am Mittwoch jedoch beteuert, man habe keine Absicht, die Institution der Monarchie in Frage zu stellen.

Die Entscheidung des Supreme Courts war mit großer Spannung erwartet worden. Das Ergebnis fiel eindeutiger aus, als die meisten erwartet haben dürften – die Obersten Richter erklärten den Passus sozusagen für sakrosankt. Zwar sei eine Gesetzesänderung auf parlamentarischem Weg nicht völlig ausgeschlossen, aber eine öffentliche Kampagne dafür dürfe es nicht geben, dies werde als Angriff auf die Monarchie eingestuft.

Schon lange wird kritisiert, das Gesetz werde missbraucht, um politische Gegner (oder einfach kritische Stimmen) mundtot zu machen. Dabei hatte der 2016 verstorbene frühere König Bhumibol Adulyadej, anders als sein jetzt herrschender Sohn, in breiten Bevölkerungskreisen tatsächlich hochverehrt, dereinst selbst erklärt, auch ein Monarch sei nicht unfehlbar und dürfe kritisiert werden. Dennoch haben die Verfahren dazu in jüngerer Zeit zugenommen. Erst vor wenigen Tagen gab es ein neues Rekordurteil: Ein Händler, der wegen mehrerer kritischer Facebook-Posts verurteilt wurde, muss 50 Jahre ins Gefängnis. Das Gesetz sieht eigentlich Strafen zwischen drei und 15 Jahren vor – beim »Wiederholungstäter« wurden die Vorfälle vom Gericht aber als separate Delikte gewertet.

Eine Reform des Paragraphen – nicht einmal gleich die Abschaffung – gehörte zu den Kernpunkten des Wahlprogramms, wofür die MFP im vorigen Mai mit 14,4 Millionen Stimmen stärkste Kraft geworden war. In der breiten Allianz, die sich kurz darauf gebildet hatte und aus der beinahe eine liberale Regierung hervorgegangen wäre, waren aber nicht alle beteiligten Parteien so deutlich dafür, weshalb der Punkt in der Koalitionsvereinbarung ausgeklammert wurde. Selbst dieser Umstand verhinderte aber nicht, dass vor allem der stramm konservative Senat, die zweite Parlamentskammer, in der gemeinsamen Abstimmung über den Premiersposten MFP-Chef Pita Limjaroenrat den Rückhalt verweigerte. Kurz darauf wurde diesem zudem das Mandat entzogen. Das Ende der Turbulenzen war, dass die nahezu gleichstarke Pheu Thai Party (PT) des heutigen Premiers Srettha Thavisin das Bündnis aufkündigte und sich statt dessen in die jetzige Koalition mit den konservativen Kräften begab. Letztere haben ohnehin kein Interesse, Paragraph 112 zu reformieren.

Vorige Woche hatte die größte Oppositionspartei im Parlament noch neue Hoffnung daraus geschöpft, dass Pita in einem anderen Verfahren vom Vorwurf freigesprochen wurde, gegen das Wahlrecht verstoßen zu haben. Er dürfte damit ins Abgeordnetenhaus zurückkehren. Das Urteil vom Mittwoch war nun ein gravierender Dämpfer, obwohl es das Verfassungsgericht vorerst unterließ, wegen früherer Aktivitäten zugunsten einer Reform Sanktionen gegen die MFP zu verhängen. Das würde auf eine Zwangsauflösung hinauslaufen, wie sie schon gegen die Vorläuferpartei Future Forward verfügt worden war – ein mehrjähriges Politikverbot für Führungsmitglieder inklusive. Befeuert wird dieses Szenario durch eine weitere Petition, die von dem konservativen Exsenator Ruangkrai Leekitwattana bei der Wahlkommission (EC) eingereicht wurde. Die EC kann ihrerseits beim Verfassungsgericht ein MFP-Verbot erwirken.