Am Kai von Istanbul-Kadiköy haben am Donnerstag abend Familien ihrer beim Erdbeben in der Südosttürkei vor einem Jahr getöteten Angehörigen gedacht. Wie das Innenministerium anlässlich des Jahrestages am 6. Februar am Freitag bekanntgab, starben bei dem Beben rund 53.500 Menschen. Nicht nur zivile Hilfsorganisationen gehen von einer wesentlich höheren Zahl aus. Auch der frühere Bauminister und jetzige Bürgermeisterkandidat der Regierungspartei AKP, Murat Kurum, bezifferte die Opferzahl in einer Fernsehsendung am Mittwoch mit 130.000 Toten. (jW)