IMAGO/ANP Derzeit viel beschäftigt: Die Richterriege des Internationalen Gerichtshofs (Den Haag, 2.2.2024)

Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat der Internationale Gerichtshof (IGH) eine Klage Kiews gegen Russland weitgehend zugelassen und wird nun ein Hauptverfahren eröffnen. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab zwar am Freitag in Den Haag einigen Einwänden Russlands statt. Gleichzeitig wurde der Antrag der Ukraine angenommen, der vom Gericht eine Erklärung darüber verlangt, dass es keine »glaubwürdigen Beweise dafür gibt, dass die Ukraine in der Ostukraine einen Völkermord unter Verstoß gegen die Völkermordkonvention begeht«. Verworfen wurde der ukrainische Antrag, darüber zu entscheiden, ob die russische Invasion gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstößt oder nicht.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Einmarsch seiner Soldaten in die Ukraine am 24. Februar 2022 zunächst unter anderem damit begründet, dass die russischstämmige Bevölkerung in den »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk »Schikanen und einem Völkermord durch das Kiewer Regime« ausgesetzt sei. Nur zwei Tage später hatte die Ukraine eine Klage beim IGH eingereicht, in der sie die Vorwürfe »nachdrücklich bestritt« und ihrerseits Moskau einen Verstoß gegen die UN-Völkermordkonvention zur Last legte.

Die Ukraine wird in ihrem Vorgehen vor dem UN-Gericht von 32 westlichen Verbündeten unterstützt, darunter auch Deutschland. Wann nun das Hauptverfahren beginnen wird, ist bislang nicht bekannt. Prozesse vor dem Gerichtshof können sich über mehrere Jahre hinziehen. Entscheidungen des IGH sind bindend – aber er hat keine Machtmittel, sie auch durchzusetzen.

In einem weiteren Verfahren hatte der Gerichtshof am Mittwoch eine Klage Kiews weitgehend abgewiesen. In dieser wurde Russland die »Finanzierung von Terrorismus« im Osten der Ukraine vorgeworfen. Das Gericht urteilte lediglich, dass die russische Regierung »keine ausreichenden Anstrengungen unternehme, um gegen Personen zu ermitteln, die angeblich Straftaten begangen haben«.