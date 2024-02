Sylvia Lederer/Xinhua/imago Schlägt die Ungeschlagenen: Wei Yi (r.) im Duell mit Vidit Gujrathi (Wijk aan Zee, 29.1.2024)

Alljährlich im Januar ist das niederländische Dorf Wijk aan Zee in der Gemeinde Beverwijk für zwei Wochen der Nabel der Schachwelt. Lediglich 2.165 Einwohner leben in dem windigen Ort an der Nordseeküste, der als Surferparadies gilt. Bekanntheit erlangte Wijk aan Zee durch das seit 1938 ausgetragene Schach­turnier. Bis zum Jahr 1999 hieß es Hoogovens-Turnier (»Hochofenturnier«), anschließend benannt nach wechselnden Stahlherstellern. Seit der 73. Auflage im Jahr 2011 firmiert das »Wimbledon des Schachs« unter »Tata Steel Chess Tournament«. Im Masters kämpften vom 12. bis 28. Januar 14 Spieler um den Sieg, der Sieger des ebenfalls 14 Spieler umfassenden Challengers wird im Folgejahr in das Masters eingeladen.

Magnus Carlsen, mit acht Turniererfolgen Rekordsieger, sagte spät ab und wurde durch Frauenweltmeisterin Ju Wenjun (China) ersetzt. Einen besonderen Reiz bezog das Turnier dadurch, dass sich der chinesische Weltmeister Ding Liren erstmals seit seinem Titelgewinn am 30. April 2023 wieder auf internationalem Parkett zeigte. Das stark besetzte Feld wurde aber auch durch die drei für das Kandidatenturnier qualifizierten Inder ­Vidit Gujrathi, Dommaraju Gukesh und Rameshbabu Praggnanandhaa aufgewertet. Sie trafen auf Vizeweltmeister Jan Nepomnjaschtschi (Russland) und Alireza Firouzja (Frankreich), die ebenfalls im Kandidatenrennen dabei sind. Zu den Favoriten zählten auch Vorjahressieger Anish Giri (Niederlande) und Nodirbek Abdusattorow (Usbekistan).

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Wei Yi opfert mit 25.Te7!! einen Bauern und macht das Feld d6 für seinen Springer zugänglich

Vor der 13. Runde waren fünf Spieler mit 7,5 Punkten aus zwölf Partien punktgleich. Das Finale war an Spannung kaum zu toppen. Im direkten Duell zweier Führender besiegte Wei Yi (China) den eigentlich ungeschlagenen Vidit und katapultierte sich auf 8,5 Zähler. Anish Giri gelang eine riskante Attacke gegen seinen jungen Landsmann Max Warmerdam und totalisierte ebenfalls 8,5 Punkte. In einer spannenden Begegnung schlug Abdusattorow den Deutschen Alexander Donchenko und sicherte sich ebenso 8,5 Punkte aus 13, während Donchenko sich mit 4,5 bescheiden musste. Das Spitzenquartett komplettierte Gukesh, der mit Schwarz über Parham Maghsoodloo (Iran) triumphierte. Ein Stechen im Blitzmodus musste die Entscheidung bringen. In den Semifinals siegte Wei Yi mit 1,5:0,5 gegen Abdusattorow, wohingegen Gukesh erst mit der Armageddonpartie Giri 2:1 ausschaltete. Im Finale gewann Wei Yi 1,5:0,5 gegen Gukesh und sicherte sich den Turniersieg. Um den Chinesen, der schon als 15jähriger an der 2700er ELO-Marke gekratzt hatte, war es in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden. Nun hat er sich mit eindrucksvollen Partien zurückgemeldet.

Champion Ding Liren präsentierte sich etwas eingerostet. Mit mageren sechs aus 13 Punkten blieb er unter 50 Prozent. Das Weltmeisterduell mit seiner Landsfrau im Schlussdurchgang brachte mit einem Schwarzremis einen Achtungserfolg für Ju Wenjun, die sich mit 4,5 aus 13 wacker schlug. Nepomnjaschtschi erging es mit 6,5 aus 13 kaum besser. Im Challengers gab es mit dem 17jährigen Inder Leon Luke Mendonca, der 9,5 Zähler erreichte, einen eindeutigen Triumphator. Er darf sich über einen Startplatz im Masters 2025 freuen.