Die Berlinale hat den deutschen Regisseur Christian Petzold in die internationale Jury berufen. Das teilte die Leitung des Filmfestivals am Donnerstag mit. Neben Petzold entscheiden der US-Schauspieler Brady Corbet, die chinesische Regisseurin Ann Hui und der spanische Filmemacher Albert Serra über die Vergabe der Auszeichnungen im Wettbewerb. Auch die italienische Schauspielerin Jasmine Trinca und die ukrainische Schriftstellerin Oxana Sabuschko gehören der Jury an. Die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong’o leitet das Gremium in diesem Jahr. (dpa/jW)