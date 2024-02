Ute Langkafel/Galerie MAIFOTO Kämpferische Lieder und Heimweh: Ceren Bozkurt, Sema Poyraz und Aysima Ergün in »Die Optimistinnen«

Während das Publikum im Vorraum des kleinen Studio des Maxim-Gorki-Theaters gespannt auf den Einlass wartet, formieren draußen Aktivisten einen stilisierten blutigen Leichenhaufen im Schnee und skandieren »Genocide! Genocide!«: Protest gegen das Statement des Gorkis zum Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und gegen die Antidiskriminierungsklausel zur Vergabe von Fördermitteln, die der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) inzwischen ausgesetzt hat.

Drinnen geht es politisch weiter. Es geht um den vergessenen »wilden Streik« der Arbeitsmigrantinnen 1973 in Neuss beim Autozulieferer Pierburg. Es geht um die vergessene Geschichte migrantischer Frauen in der Bundesrepublik überhaupt, die kaum vorkommen in der Erzählung über »Gastarbeiter« und auch nicht in der über Frauenemanzipation. Die Vorlage für die Inszenierung der Regisseurin Emel Aydoğdu bildet der Roman »Die Optimistinnen« von Gün Tank, die damit auch dem Klischee widersprechen möchte, dass diese Frauen »unterdrückt«, »schwach« oder »unselbstständig« gewesen seien.

Als wir über die Bühne in den Zuschauerraum geleitet werden, sind die vier Protagonistinnen schon anwesend, bieten Çay an, alles wirkt ziemlich wuselig. Dazu tönen Stimmen: »Wir wollen die Geschichte von Nour erzählen. Die Geschichten von Tülay und Mercedes … von Fadime, Antonia, Anastasia, Azize, Kenza, Perihan, Ipek, Carina, Sema, Serpil …« Dann stellen sich Schauspielerinnen selbst vor: Sema Poyraz (wechselnde Rollen) ist 1961 mit elf aus der Türkei nach Deutschland gekommen, Ceren Bozkurt (Tüley) vor sechs Jahren, Yanina Ceróns (Mercedes) Vater ist aus Peru geflohen, Aysima Ergüns (Nour) Großmutter hat im Berliner Krankenhaus Moabit geputzt. »Sie hat 20 Jahre lang ihren Körper zur Verfügung gestellt für dieses Land. Wenn über Menschen wie sie geredet wird, dann in einer Art und Weise, die mir nicht gefällt. Heute wollen wir diese Geschichten neu erzählen.«

Von Anfang an: Nour, eine 22jährige Frau aus Istanbul, geboren in einem Dorf, lässt sich anwerben. »Wie auf einem Pferdemarkt« geht es zu, als die Frauen auf ihre Arbeitstauglichkeit geprüft werden. Nour kommt in die Oberpfalz in eine Porzellanfabrik. Sie trägt Minirock, die deutschen Frauen im Ort zu ihrem Entsetzen lange Röcke und Kopftuch. Sie freundet sich an mit Mercedes, einer Spanierin, die schon widerständig war, bevor sie vor dem Franco-Regime nach Deutschland floh. Mit Tülay, die Ehemann und drei Kinder in der Türkei zurückließ, weil das Geld nicht reicht, das ihr Mann als Lehrer verdient.

Die Frauen teilen sich einen winzigen Raum im Wohnheim. Vier Uhr aufstehen, sechs Uhr arbeiten, Stechuhr. Links greifen, rechts greifen, schleifen. Akkord. Der Rhythmus der Maschinen, der Lärm, Überstunden, Sonderschichten. Wenig Lohn. Mit einfachen Mitteln und schlichten Requisiten wird dies im Spiel augenfällig gemacht, manchmal – wie bei der Anwerbemusterung – vielleicht zu sehr ins Lächerliche gezogen.

Sema Poyraz als Vorarbeiter triezt die Frauen: »Hey! Ihr faules Pack … wollt nur Geld, aber nicht arbeiten. Vergasen sollte man die!« Denn die Frauen haben begonnen, sich zu wehren. Sie fordern »eine Mark mehr!« und wollen bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, Brot und Rosen. Rosen überreichten die migrantischen Frauen bei Pierburg am vierten Tag des Streiks tatsächlich jedem Arbeiter, der ins Werk ging und im Unterschied zu dem erfolglosen Streik bei Ford gelang es ihnen, die deutschen Kolleginnen, die Facharbeiter und den Betriebsrat auf ihre Seite zu ziehen. Fast 3.000 Beschäftigte solidarisierten sich, die »Leichtlohngruppe II« wurde abgeschafft, ein Rachefeldzug des Unternehmers scheiterte. Und das zur Zeit der ersten großen Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit, steigender Arbeitslosenzahlen und »Anwerbestopp«.

Die Aufführung wird akzentuiert von Liedern, die die Musikerin Ceren Bozkurt mit Saz oder Gitarre begleitet. Kämpferische Lieder und solche, die vom Heimweh handeln. Das Publikum stimmt ein. Originalfilmausschnitte vom Streik bei Pierburg, Zeitungsschlagzeilen aus den 1970ern und Stimmen aus den Interviews, die die Regisseurin geführt hat, bilden eine dokumentarische Ebene, die bis in die Gegenwart reicht – z. B. zu Duygu Kaya, der beim Onlinelieferdienst Gorillas als einer der Anführerinnen der Streiks im Herbst 2021 gekündigt wurde. Sie kämpft vor Gericht dafür, dass in Deutschland wilde Streiks legalisiert werden, da das Streikrecht der heutigen Ökonomie nicht mehr gerecht werde. Frauenlohngruppen sind abgeschafft, dafür gibt es einen ganzen Niedriglohnsektor und höchst prekäre Arbeitsverhältnisse bei vielen Startups.

Die angenehm unprätentiöse Inszenierung erntet begeisterten Beifall. So ein Theater fehlt seit 50 Jahren. An einer Stelle bricht allerdings die aktuelle böse Realität bei den Optimistinnen ein: Aysima Ergün als Erzählerin zitiert aus »Werden sie uns mit Flixbus deportieren?«, einer vor fünf Jahren geschriebenen Theaterkolumne der Autorin Mely Kiyak. »Der Witz ist, dass man sich nie öffentlich traut darüber zu spekulieren, wie es wohl sein wird, wenn sie uns eines Tages deportieren.«