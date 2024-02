Bernd Uhlig Vehementes Insistieren: Georgia Jarman als Agnès wirft einen langen Schatten

Selten hört und sieht man auf den großen Opernbühnen große Neukompositionen. Noch seltener sind sie erfolgreich. Über George Benjamins »Written on Skin«, urteilte Le Monde im Jahr der Uraufführung (2012), es sei die beste Oper seit Alban Bergs »Wozzeck«. Am 27. Januar 2024 feierte sie nun ihre Berlin-Premiere in der Deutschen Oper; in Anwesenheit des Komponisten und seines Librettisten Martin Crimp. Gespielt wird sie in der ursprünglichen Inszenierung von Katie Mitchell, die auf dem Festival international d’art lyrique in Aix-en-Provence im Jahr 2012 stattfand.

Für die knapp neunzig Minuten lange, ohne Pause gespielte Oper griffen Benjamin und Crimp auf eine mittelalterliche Legende des Troubadours ­Guilhem de Cabestanh zurück. Verbürgt auf das 13. Jahrhundert, erzählt die Sage das Leben eines jungen Dichters, der sich in die Frau seines Gönners verliebt. Als Strafe für diesen Ehebruch wird der Frau das Herz ihres getöteten Geliebten zum Verzehr serviert.

Das Motiv des »gegessenen Herzens« – der andere Schriftsteller wie Giovanni Boccaccio (Dekameron) oder, bereits vor Cabestanh, Thomas d’Angleterres »Tristan et Iseut« inspirierte – wird hier in eine moderne Tragödie über (porno-)graphisches Begehren, weibliche Selbstbestimmung und »kannibalisches« Verschlingen von Körper und Schrift übersetzt. Denn was bedeutet »Written on Skin« anderes, als »sich« auf der Haut der/des Geliebten zu malen?

Das Drama, das in drei Akte und fünfzehn Szenen unterteilt ist, nimmt seinen Lauf, als der machtbesessene Protector (Mark Stone, Bariton) einen Künstler (Aryeh Nussbaum Cohen, Counter­tenor) damit beauftragt, ein Buch über seine Größe auf Pergament/Haut (»skin«) anzufertigen. Neben Land und Tier zählt auch, wie der Protector singt, »My wife’s body – her obedient body« zu seinem Besitz. Agnès (Georgia Jarman, Sopran), die des Lesens unkundige und keusche Ehefrau des Protectors, lernt die Bilder lesen und will, dass der Junge keine verklärte Eva, sondern »eine echte Frau malt« – nämlich sie. Beide beginnen eine Affäre, von der sie hofft, sie aus den Zwängen ihres Mannes zu befreien.

Im zweiten Akt, dem Verlauf der Buchherstellung, der gleichzeitig die Dauer der Liebesaffäre umfasst, wird der Protector unruhiger. Er stellt den Jungen zur Rede. Der Junge verleumdet die Affäre und verweigert Agnès sein Liebesbekenntnis. Akt drei beginnt, in dem der Junge das Buch vollendet, es seinem Meister präsentiert und nach getaner Arbeit geht. Er hinterlässt jedoch eine »geheime« Seite im Buch für den Protector, auf der er ihm das Liebesverhältnis mit Agnès offenbart. Rasend vor Wut tötet der Protector den Jungen, schneidet ihm das Herz heraus und gibt es Agnès zu essen, die wiederum Selbstmord begeht.

Benjamins Oper lebt von ihren Ambivalenzen (Mittelalter – Gegenwart; Haut – Papier; Bild – Schrift). In der Bühnengestaltung von Vicki Mortimer tritt diese Spannung unmittelbar auf. Ein baufälliges Zimmer rechts und links ein im sterilen IKEA-Chic gestaltetes Archiv. Mittelalter und Moderne gehen ineinander über. Das Archiv ist der Ort, in der die Tragödien der Menschheit gesammelt und aufbewahrt werden. Die Engel sind seine Verwalter. Auch der junge Dichter entnimmt dem Archiv die Bilder für das Buch.

Fragen nach Singularität und Zweck der Kunst, kommen hier zwangsläufig auf. Denn wenn Kunst nichts als Reproduktion ist, dann ist sie weder einmalig noch autonom. Bleibt am Ende lediglich Kunstvermittlung oder sogar nur Kunstverwaltung (Archivierung)?

Was der bildlichen Szene abhanden kommt – nämlich das erotisch-schauderhafte Potential der Oper in ihrer Radikalität auszuschöpfen –, das holen die Hauptsolisten zusammen mit dem Orchester um Dirigenten Marc Albrecht ein. Sie machen das rasende Begehren nachvollziehbar. Agnès’ vehementes Insistieren – »A picture (…) is nothing. Love’s not a picture: love is an act« – vermittelt eine Dringlichkeit der Lust, die sich nicht mehr in der Kunst, sondern nur im Akt vollziehen kann.

Auch am Ende werden die Affekte (Rache und nackte Gewalt) messerscharf verkörpert, diesmal durch Mark Stone. In seinem Gesang entlädt sich die angestaute Wut, mit der er stimmlich präzise sein Recht restituiert. In diesen beiden Momenten gelingt es den drei Hauptsolisten und dem Orchester, die in dem Werk angelegte Spannung zu entfalten. Musikalisch beantworten sie die Frage nach dem Wesen der Kunst: Kunst ist so der Ausdruck eines einmaligen Akts der Vereinigung zwischen Papier und Stift, Finger und Haut, für die es sich lohnt, menschlich zu leben, zu lieben und zu leiden. Die wiederum lohnt, in Archiven verwahrt und wiedererzählt zu werden, auch wenn die große Befreiung aus den irdischen Zwängen versagt bleibt. Auf diese Art und Weise bekommt das Engelsarchiv seine Berechtigung. Es ist daher nicht verwunderlich, dass gerade die Hauptsolisten sowie das Orchester am Schluss der gelungenen Premiere am 27. Januar euphorisch bejubelt wurden.