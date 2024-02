Florence Lo/REUTERS Die Gesamtschulden von Evergrande belaufen sich auf etwa 300 Milliarden US-Dollar (Wohnkomplex in Beijing)

Wie geht es weiter mit Evergrande? Die Frage wird erneut heiß diskutiert, seit am Montag die Nachricht die Runde machte, ein Gericht in Hongkong habe jetzt endgültig die Auflösung des chinesischen Immobilienriesen angeordnet. Wird das Unternehmen, das noch vor wenigen Jahren als der wertvollste Immobilienkonzern der Welt galt, das aber seit dem Sommer 2021 vor den Augen der Weltöffentlichkeit dem Kollaps entgegentaumelt, nun in der Tat liquidiert?

Die Unklarheiten sind nach wie vor groß; auch Tage nach dem Urteil beißen sich Spezialisten daran die Zähne aus. Ein Blick in das Urteil und in dessen ausführliche Begründung zeigt zunächst: Aufgelöst werden soll nicht Evergrande schlechthin, sondern ein spezielles Element des nicht besonders durchsichtigen Konzernkonglomerats, die China Evergrande Group. Die ist an der Hongkonger Börse gelistet, woraus sich die Zuständigkeit des Hongkonger Gerichts ergab. Ihren Sitz hat die China Evergrande Group allerdings ganz woanders, nämlich auf den Cayman Islands in der Karibik, einer bis heute zu Großbritannien gehörenden Steueroase. Der Standort lässt ahnen, worum es dem Konzernelement vor allem ging: Geld bei auswärtigen Investoren einzusammeln. In Hongkong geklagt hatten denn auch auswärtige Gläubiger, die insgesamt 23 Milliarden US-Dollar zurückhaben wollen. Das ist nur ein Teil der Gesamtschulden des Konzerns; sie belaufen sich auf 300 Milliarden US-Dollar.

Beim Versuch, sich ihre 23 Milliarden US-Dollar zurückzuholen, könnten die Gläubiger sich im Prinzip etwa an den Evergrande-Immobilien schadlos zu halten versuchen. Dazu müssen sie aber mehrere Hürden überwinden. Die erste: Es ist unklar, ob das Urteil aus Hongkong auf dem Festland durchgesetzt werden kann, wo sich wohl rund 90 Prozent der Evergrande-Liegenschaften befinden. Zwar läuft seit 2021 ein Pilotprojekt, das in drei Wirtschaftsmetropolen – Shanghai, Shenzhen, Xiamen – die Anerkennung von Hongkonger Insolvenzurteilen erprobt. Nur: Der Konzernteil des Evergrande-Konglomerats, der für die realen Immobilienaktivitäten zuständig ist, hat seinen Sitz vor nicht allzu langer Zeit aus Shenzhen zurück an seinen Gründungsort Guangzhou verlegt. Die 18-Millionen-Metropole liegt zwar – wie Shenzhen und Hongkong – auch am Perlflussdelta, nimmt aber nicht an dem Pilotprojekt teil. Das verringert die Chancen der Gläubiger deutlich.

Es kommt hinzu, dass die Binnenverhältnisse im Evergrande-Konglomerat »von außen nicht ersichtlich« sind – so formulierte es vorsichtig die auf chinesisches Insolvenzrecht spezialisierte Fachanwältin Elske Fehl-Weileder, die die Zeitschrift Capital am Mittwoch um ein erläuterndes Interview bat, um sich und den verwirrten Lesern etwas mehr Durchblick zu verschaffen. Das Konzernkonglomerat operiere »wahrscheinlich (…) über zwei Stränge«, von denen einer »für die Finanzierung«, der andere für das operative Geschäft zuständig sei, berichtete Fehl-Weileder. Inwieweit da für die Gläubiger Durchgriffsmöglichkeiten bestehen, ist nicht klar – zumal es auch ungewiss ist, wie es sich mit der Verschuldung des operativen Konzernstrangs und seiner Liegenschaften verhält.

Einigermaßen klar scheint immerhin zweierlei zu sein. Das eine: Über die China Evergrande Group mit Sitz auf den Cayman Islands wird der operative Konzernstrang keine Gelder mehr einwerben können. Was auch immer er tut – er wird es über chinesische Banken finanzieren müssen. Das zweite: Beijing wird zwar in der gegenwärtig heiklen Weltlage auswärtige Investoren nicht rüde verprellen wollen. Sein Hauptinteresse liegt aber darin, die zahlreichen Chinesen, die bei Evergrande eine Wohnung gekauft haben, sich aber jetzt um sie geprellt sehen, aus der Krise zu retten, um noch größeren Unmut zu vermeiden. Dazu wäre es nötig, das operative Geschäft des Evergrande-Konglomerats so weit wie möglich am Laufen zu halten. Das verleiht den Beteuerungen der Evergrande-Manager, man arbeite auf der operativen Ebene weiter wie gehabt, eine gewisse Glaubwürdigkeit.