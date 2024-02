IMAGO/ITAR-TASS Ziel ukrainischer Angriffe: Die Russische Schwarzmeerflotte, hier die Fregatte »Admiral Golowko« (11.1.2024)

In einer ihrer vielen juristischen Auseinandersetzungen mit Russland hat die Ukraine in Den Haag eine Niederlage erlitten. Der Internationale Gerichtshof (IGH), eine Dienststelle der UNO, wies am Mittwoch eine Klage der Ukraine, die Russland Terrorfinanzierung vorwirft, ab. Kiew habe für seine Vorwürfe keine hinreichenden Beweise vorgelegt, heißt es in der Urteilsbegründung. Außerdem sei die von der Ukraine herangezogene Rechtsgrundlage, eine internationale Konvention gegen die »Finanzierung des Terrorismus«, nicht einschlägig. Das Gericht bezweifelte nicht, dass Russland die 2014 entstandenen »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk mit Waffen unterstützt habe; aber Waffenlieferungen seien nicht dasselbe wie eine Finanzierung. Gleiches gelte für die Tatsache, dass Russland die Rakete geliefert habe, mit der im Juli 2014 eine malaysische Boeing über dem Aufstandsgebiet abgeschossen wurde.

Ohne Berücksichtigung blieb auch die ukrainische Forderung nach Schadenersatz für die 298 Opfer des Unglücksfluges MH 17. Kiew hatte diese Geldzahlungen verlangt, obwohl unter den Toten keine ukrainischen Bürger gewesen waren und obwohl es die Ukraine war, die sich bis zu dem Unglück geweigert hatte, den Luftraum über dem Kampfgebiet zu sperren – entweder, um weiter Überfluggebühren kassieren zu können, oder um einen Vorfall wie den dann geschehenen zu provozieren. Trotzdem kann sich Russland über das Urteil nur bedingt freuen: Die Richter warfen eher der Ukraine eine nachlässige Argumentation vor, als dass sie Moskaus Position in irgendeinem Punkt übernommen hätten. An diesem Freitag will der IGH in einem anderen Verfahren entscheiden, ob er sich für befugt hält, über den russischen Angriff auf die Ukraine 2022 zu entscheiden.

Unterdessen hat die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag offenbar eine umfassende Drohnenattacke gegen russische Militäreinrichtungen auf der Krim geflogen. Russland teilte mit, von 20 anfliegenden Drohnen seien 17 noch über dem Schwarzen Meer abgeschossen worden, die restlichen drei über der Krim. Es sei nur geringfügiger Sachschaden durch herabfallende Trümmer entstanden. Kiew behauptete dagegen, die Stützpunkte der russischen Luftwaffe auf dem Flughafen Belbek bei Sewastopol und in Jewpatorija erfolgreich angegriffen zu haben. Es wurde auch ein Video veröffentlicht, das die Versenkung eines Boots der russischen Schwarzmeerflotte im Donuslaw-See an der Westküste der Krim zeige. Russische Telegram-Kanäle bestätigten den Angriff, behaupteten aber, von acht in Odessa gestarteten unbemannten Booten seien sieben noch auf offener See versenkt worden. Das achte Sprengboot reichte aber offenbar aus, um das angegriffene Schiff zum Kentern zu bringen. Weitere ukrainische Drohnenangriffe gab es nach russischen Angaben gegen Ziele in den Gebieten Belgorod, Kursk und Woronesch. Alle Flugkörper seien abgeschossen worden.

In Berlin forderte Bundeskanzler Olaf Scholz andere europäische Staaten auf, mehr zur militärischen Unterstützung Kiews beizutragen. Deutschland sei inzwischen in Europa der größte Waffenspender der Ukraine, so Scholz. Diese Unterstützung werde und müsse weitergehen.

In Kiew hält derweil das Rätselraten über die Zukunft von Armeechef Walerij Saluschnij an. Am Donnerstag meldete der US-Fernsehsender CNN, seine Entlassung durch Präsident Wolodimir Selenskij sei eine Frage weniger Stunden oder Tage. Der Sender berichtete, Hauptinhalt des Konflikts zwischen Präsident und Generalstabschef sei die Frage, ob Städte wie im vergangenen Sommer Bachmut oder jetzt Awdijiwka geräumt werden sollten, um Verluste der eigenen Truppen zu vermeiden. Saluschnij sei für den Abzug gewesen, Selenskij habe dies aus Gründen der Symbolpolitik abgelehnt. Russland hat zuletzt weitere Geländegewinne am südlichen und westlichen Stadtrand von Awdijiwka sowie im Umland der Stadt gemeldet. Unter anderem sollen mehrere hundert Angehörige einer russischen Spezialeinheit mit allem Gerät durch ein ungenutztes Kanalrohr in den Rücken der ukrainischen Truppen gekrochen sein und deren Verteidigungsstellungen am südlichen Stadtrand dann von hinten zu Fall gebracht haben.