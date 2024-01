Indianapolis. Beim All-Star-Wochenende der NBA kommt es zu einem Basketball-Geschlechter-Duell: Stephen Curry von den Golden State Warriors misst sich mit Sabrina Ionescu von den New York Liberty im Dreierwerfen. Wie die NBA am Dienstag bekannt gab, treten die beiden profilierten Distanzschützen am 17. Februar in Indianapolis gegeneinander an. Ionescu hatte 2023 beim All-Star-Event der US-amerikanischen Basketball-Profiliga für Frauen (WNBA) 37 von 40 möglichen Punkten erzielt und damit Currys Bestmarke von 31 Zählern überboten. Curry wird mit NBA-Basketbällen und von der NBA-Drei-Punkte-Linie aus werfen, Ionescu mit WNBA-Bällen und aus der WNBA-Distanz. Bei dem Wettkampf geht es um Spenden für wohltätige Zwecke. (dpa/jW)