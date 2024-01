London (Ontario). Im Skandal um Vergewaltigungsvorwürfe gegen vier NHL-Profis und einen weiteren ehemaligen Spieler der kanadischen Eishockeynationalmannschaft der Junioren sollen sich die Männer den Behörden stellen. Das berichtete das kanadische Sportportal TSN am Dienstag und verwies auf eine für Montag angesetzte Pressekonferenz der Polizei aus London in der kanadischen Provinz Ontario. Ihnen wird vorgeworfen, nach dem Gewinn der Goldmedaille bei der Junioren-WM 2018 mit einer Frau gegen deren Willen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Die Berichte hatten in Kanada für großes Aufsehen gesorgt, weil der kanadische Verband versucht hatte, die Beschwerde der Frau mit einer Millionenzahlung zu vertuschen. (dpa/jW)