KAMTO Vincent/IMAGO/Shengolpixs Neuer Favoritenschreck? Samuel Moutoussamy (r.) aus der DR Kongo im Duell mit dem Ägypter Mohamed Elneny (Abidjan, 28.1.2024)

Auf die Ergebnisse der gestern beendeten Achtelfinals von Afrika- und Asien-Cup hätte man nicht wetten wollen: Die Demokratische Republik Kongo kegelte Serienmeister Ägypten raus (8:7 i.E., den letzten Elfer verwandelte Torwart Lionel Mpasi-Nzau), Südafrika obsiegt gegen den WM-Vierten Marokko, Guinea schickt mit Äquatorialguinea die vermeintliche Mannschaft der Stunde nach Hause (1:0), während Mali gegen Burkina Faso die Oberhand behält (2:1). Tadschikistan versetzt den Vereinigten Arabischen Emiraten den Knock-out (5:3 i.E.), tags darauf zieht der in der Vorrunde souveräne Irak gegen Jordanien den Kürzeren (2:3). Und fast noch wäre Palästina gegen Gastgeber Katar (1:2) der Coup gelungen.

Fußball ist kein Krieg

Das Highlight des Afrika Cups: Titelverteidiger Senegal gegen Gastgeber Côte d’Ivoire. Nach einer mauen Vorrunde als viertbester Gruppendritter noch gerade so das Achtelfinale gebucht, hatten die Ivorer erst einmal Trainer Jean-Louis Gasset entlassen. Der Wunschkandidat Hervé Renard, Coach der französischen Frauennationalelf, ließ sich nicht loseisen, statt dessen lastet die Verantwortung nun auf dem einstigen ivorischen Nationalspieler Emerse Faé. Die Senegalesen dagegen gingen nach einer makellosen Vorrunde mit breiter Brust in die Partie. Folgerichtig hämmerte Habib Diallo nach feiner Vorarbeit von Sadio Mané gleich in der vierten Minute die Kugel unter die Latte, der Favorit führte. Doch die Hausherren kamen ins Spiel und glichen nach einem klaren Strafstoß aus (86., Franck Kessié). Auch wenn Mané in der Verlängerung noch das 2:1 für die Teranga-Löwen auf dem Fuß hatte, so musste nach 120 Minuten vom Punkt aus entschieden werden. Bei neun akkurat plazierten Elfern setzte allein der Senegalese und einstige Mainzer Moussa Niakhaté die Kugel an den Pfosten. Bitter auch für den schillernden Trainer Aliou Cissé, Markenzeichen Rastas und Cappy, der 2022 vor dem WM-Achtelfinale gegen Ecuador noch die Emotionen mit der Bemerkung herunterkühlte »Fußball ist nicht Krieg, es wird niemand sterben in der Schlacht, hoffe ich jedenfalls«.

Zuvor gab es drei Favoritensiege. In einer bescheidenen Partie ließ Kap Verde mit einem Elfer in der 87. Minute den mauretanischen Traum vom Viertelfinale platzen. Auch Nigeria setzte seinen guten Lauf fort. Gegen Kamerun nutzte Neapels Victor Osimhen prompt einen individuellen Abwehrfehler der Löwen, um Ademola Lookman mustergültig zu bedienen (1:0, 36.), der kurz vor Schluss mit dem 2:0 für die Super Eagles den Deckel draufmachte (90.). Auch wenn Altmeister Samuel Eto’o vor Ort war: An seine glänzenden Zeiten vermochte Kamerun einmal mehr nicht anzuknüpfen. Zudem musste Namibia gegen Angola ran, das Land mit der beachtlichsten Flagge des Kontinents: das Schwarz für Afrika, das Rot für Sozialismus, darauf in Gelb, angelehnt an Hammer und Sichel, Zahnrad und Machete für Arbeiterklasse und Bauernschaft, flankiert vom fünfzackigen Stern für Fortschritt. Namibia ließ man keine Chance, in der 66. schloss Mabululu einen Konter sehenswert mit einem Schlenzer zum 3:0-Endstand.

Marokko, das bei der WM 2022 noch Spanien und Portugal aus dem Turnier warf, musste sich gegen Außenseiter Südafrika geschlagen geben. Das 1:0 (57., Evidence Makgopa) fiel nach schnörkellosem Passpiel, das 2:0 (90. plus fünf, Teboho Mokoena) war einer dieser ewig schönen Freistöße in den Winkel. Noch immer ein Stück historische Gerechtigkeit: Beim ersten Afrika Cup anno 1957 wurde man wegen der Apartheidpolitik ausgeschlossen, später – auf Druck anderer afrikanischer Länder – auch von der FIFA suspendiert. Jahre nach dem Sieg des African National Congress dann die WM im eigenen Land, bewegender Auftritt des über 90jährigen Nelson Mandela. Nun also ausgerechnet gegen Marokko weiter – und gebührend gefeiert.

Wir bleiben dran

Damit steigen ab Freitag folgende Viertelfinals: Nigeria–Angola, DR Kongo–Guinea, Mali–Côte d’Ivoire, Kap Verde–Südafrika. Und der Asien Cup? Genau, Jürgen Klinsmanns Südkoreaner warfen Saudi-Arabien raus (4:2 i.E.). Ansonsten bleiben wir dran, die Viertelfinals lauten: Tadschikistan–Jordanien, Australien–Südkorea, Katar–Usbekistan, Japan, das Bahrain 3:1 besiegte, gegen Iran oder Syrien (nach Redaktionsschluss). Aber lieber nicht tippen.