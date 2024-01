Apple TV+ Rettende Sprünge nicht nur auf die Metaebene: Dua Lipa und Henry Cavill tanzen den »Argylle«

Ob der in London geborene Regisseur Matthew Vaughn die Studie wider den Zufall des österreichischen Biologen Paul Kammerer »Das Gesetz der Serie. Eine Lehre von den Wiederholungen im Lebens- und Weltgeschehen« von 1919 gelesen hat, bevor ihm als Regie führendem Produzenten der Agentenkomödie »Argylle« auffiel, dass der Stoff zufällig mindestens für eine Trilogie, besser noch eine Serie taugt? Den sprichwörtlich gewordenen Titel des Buches dürften zumindest sinngemäß auch die sequentiell Lernenden in London wie in Hollywood im Hirn haben – übersetzt vielleicht als »Die Regeln des Spiels«. Denjenigen, die regelmäßig mit neunstelligen Summen hantieren, um zehnstellige daraus zu machen, muss der Zufall so zuwider sein wie dereinst Kammerer. Wenn auch nicht so sehr als unzulässige wissenschaftliche Kategorie, dann doch als die Kinokassenklingelei gefährdende, vor Kinostart daher möglichst zu eliminierende Variabel im Game um das große Geld.

Dass immer auch alles irgendwie »connected« ist und also miteinander zusammenhängt, wissen die meisten Kalifornier ohnehin seit mindestens der Wassermanndämmerung. Wo das Schicksal fair waltet, könnte es also an Verstößen gegen wichtige Seriengesetze liegen, wenn Vaughns 2014 so erfolgreich gestartete (414 Mio. Dollar bei 81 Mio. Budget) »Kingsman«-Filmreihe mit dem Prequel »The King’s Man: The Beginning« (125 Mio. Dollar/100 Mio.) 2021 kein Blockbuster mehr wurde. Da die drei Filme aber 285 Millionen Dollar kosteten und 951 Millionen einspielten, sprach nicht zufällig nichts dagegen, Vaughn noch mal 200 Mio. Dollar zu geben.

Die immerhin fünfterfolgreichste Agentenfilmreihe hatte Vaughn mit nur drei Filmen schon geschaffen. Um den Agentenarchetypen James Bond aber vom Thron stoßen zu können, hätte jemand ersonnen werden müssen, der 007 ungerührt den geschüttelten Wodka Martini reichen könnte. Besser noch eine Sie. Eine Janine Blonde vielleicht? Da Kreativität mit der sie stets zu erdrücken drohenden schwindelerregenden Höhe Hollywoodscher Beträge korreliert und inspirierende Fluchten ins 23. Jahrhundert auch dort nur auf Leinwand und Bildschirm möglich sind, bleibt oft nur der rettende Sprung auf die Metaebene. Lässt man einen ausreichend prominenten Cast hinterherhüpfen, können Trilogien mit etwas Produzentenglück in Serie gehen.

Klug gecastet wurde etwa Sam Rockwell, hatte der doch schon in der metamäßig spaßigen Krimikomödie »See how they run« (2022) den Detektiven gemimt. Allerdings so blass, lustlos und abwesend agierend, dass seine nun sehr lebendige Performance als Actionagent Aiden Wilde in diesem Film tatsächlich eine überraschend wild-witzige ist. Wie der die erfolgreiche, vermeintliche Agentenkrimiautorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard) vor Bösewichten beschützt, schrieb Jason Fuchs stellenweise auch recht gewitzt in sein Drehbuch. Der seit seiner Rolle als Heisenberg in der Serie »Breaking Bad« als Bösewicht bewährte Bryan Cranston funktioniert als Ellys vermeintlicher Vater so solide wie Samuel L. Jackson als dessen guter Widersacher. Die Story ist immerhin so wendefreudig, dass man nicht schon nach fünf Minuten wissen muss, dass Elly Conway gar nicht sie selbst, also keine Autorin, sondern selbst eine hirngewaschene Agentin ist, die in ihren Romanen nichts Fiktives, sondern ihre gleichsam authentischen Erinnerungen schreibt. Ihr letzter heißt »Argylle«, benannt nach dem sexy Spion, den sie immer dann vor sich sieht, wenn Rockwell alias Aiden in durchaus amüsante slapstickhafte Action gerät. Mag die Story um real werdende Romanfiguren/fiktiv werdende Realfiguren aus der Feder einer scheinexistenten Autorin weit weniger kitschig sein als »Die Unendliche Geschichte«, viel ulkiger als »Total Recall« und insgesamt bei weitem nicht so gut wie »True Lies« – für 140 zugegeben kurzweilige Minuten sollte er den Popcornpöbel millionenfach schon erheitern dürfen.

In Sachen Metamegamarketing, – und dies ist vielleicht der wichtigste Plot in Matthew Vaughns Ankündigung, das »unglaublichste und originellste Agentenfranchise seit Ian Flemings Romanen« zu fabrizieren –, ist »Argylle« allen Filmklassikern des Genres allemal voraus. Denn ob es sich beim Film wohl wirklich um eine Adaption des Debütromans der (unter Umständen doch) real existierenden Elly Conway handelt, die keinen Wikipediaeintrag hat und auch ihren Social-Media-Account nicht nutzt? Ist sie nur ein nach einer Figur aus der australischen Soap »Neighbours« benannter Hoax? Oder am Ende doch Taylor Swift?! Klar scheint vorerst nur: Zufällen drohen laut Seriengesetz oft horrende Vertragsstrafen.