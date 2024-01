Als Gastland der Leipziger Buchmesse wollen die Niederlande und die belgische Region Flandern den niederländischen Sprachraum in den Mittelpunkt rücken. Dafür sind unter dem Motto »Alles außer flach« Auftritte von rund 40 Autorinnen und Autoren während der großen Publikumsmesse vom 21. bis 24. März vorgesehen, wie die Veranstalter am Mittwoch in Berlin ankündigten. Dabei sollen vor allem neue Stimmen und Perspektiven in der Literatur vorgestellt werden. (dpa/jW)