Boykott scheint mittlerweile die beliebteste Protestform der Kulturszene zu sein. Nun haben mehr als 1.000 schwedische Künstlerinnen und Künstler die Europäische Rundfunkunion (EBU) dazu aufgerufen, Israel wegen seiner »brutalen Kriegführung in Gaza« vom diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) auszuschließen. Das forderten die Unterzeichner aus dem ESC-Gastgeberland in einem offenen Brief, den die Zeitung Aftonbladet am Montag veröffentlichte und den unter anderem die Musikerinnen ­Robyn, Fever Ray und das Indie-Folk-Duo First Aid Kit unterschrieben haben. In dem Brief heißt es etwa: »Die Tatsache, dass Länder, die sich über das humanitäre Recht stellen, zur Teilnahme an internationalen Kulturveranstaltungen willkommen sind, verharmlost Verstöße gegen das Völkerrecht und macht das Leid der Opfer unsichtbar.« Dass den Kriegsverbrechen der israelischen Armee solche der Hamas vorausgingen, entbinde Israel nicht von seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen.

Die Organisatoren des ESC hatten Forderungen nach einem Ausschluss mit dem reichlich laschen Argument abgewehrt, es handele sich um eine unpolitische Musikveranstaltung, an der Rundfunkanstalten teilnehmen und keine Staaten. Den Autoren des offenen Briefes fällt es denn auch leicht, die EBU der Doppelmoral zu zeihen: So durften 2022 wegen des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine keine Russen am ESC teilnehmen, belarussische Musiker wurden 2021 wegen Verstößen gegen die Pressefreiheit in Belarus ausgeschlossen.

Es ist wahrlich eine schreckliche Sanktion für einen Staat, einem Barden, der zufällig dessen Pass hat, zu verwehren, sein seichtes Liedchen bei einem Spektakel des schlechten Geschmacks zu trällern, dessen hirnzersetzende Wirkung um so stärker zunimmt, je mehr es zur länderübergreifenden Feier des Demokratischen, Toleranten, ja »Guten« umgelogen wird. Ist das noch Post- oder schon Hyperpolitik? Es wird die vom Tode bedrohte Restbevölkerung Gazas wahrscheinlich so sehr jucken wie die Geiseln in den Tunneln und die Bomberpiloten der IDF.