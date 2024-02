Hermance Triay Zeig mir deine Wunden: Alain Mabanckou meint es ernst

Vor ein paar Tagen noch, am Jahrestag der Unabhängigkeit, hatte es der junge Liwa Ekimakingaï krachen lassen. Aus dem Viertel Trois-Cents war er mit dem Bus zum Grand-Marché gefahren und hatte sich vom Herrenausstatter seiner Wahl im Stile eines Sapeurs neu einkleiden lassen. Ein orange-rotes Crêpe-Sakko mit breitem Revers, ein neongrünes Hemd mit drei Knöpfen auf dem Kragen und abgerundeten Umschlagmanschetten, weiße Fliege, lila Schlaghose und als Farbtupfer die roten Lackschuhe mit den weißen Schnürsenkeln. Ein gemischtes Echo auf dem Weg zum angesagten Klub: Vom Taxifahrer bekommt er Komplimente, zwei Jugendliche, die ihn auf der Straße sehen, prusten unvermittelt los. Auf der Tanzfläche dann begegnet er diesem Mädchen, danach ist nichts mehr wie zuvor.

Liwa kommt auf dem Friedhof Frère Lachaise zu sich, ein Stoß im Erdreich um ihn herum, jetzt liegt er auf einem Erdhaufen, darüber ein »nagelneues Holzkreuz«. Ihm dämmert, dass die Nabelschnur, die ihn mit dem Leben verbunden hat, gekappt ist. Nach und nach lernt er die Bewohner des Friedhofs kennen, Leute aus bescheidenen Verhältnissen und solche, die unter mysteriösen Umständen aus dem Leben geschieden sind und aus diesem Grund nicht auf dem Friedhof der Reichen bestattet werden durften. Auf Liwa trifft beides zu. Arm ist er, und mysteriös ist sein Ableben allemal. Die Stationen seines Lebens ziehen an ihm vorbei, der Leser erfährt, wo er als Kind »barfuß und im offenen Hemd« herumgerannt ist, wie seine Großmutter, Mâ Lembé, ihn mit ­Hilfe ihres matriarchalischen Netzwerkes durchgebracht hat, wie es ihm gelungen ist, im besten Hotel der Stadt eine Anstellung als Küchenhilfe zu finden. Aber natürlich macht er niemandem etwas vor. Prosper Milandou stellt ihn nicht nur sinnbildlich vom Kopf auf die Füße. »Und dann diese lächerliche Aufmachung, wie ein Hanswurst. Als wärst du ein Toter aus einem Theaterstück! Dieses neongrüne Hemd! Ich wusste gar nicht, dass abgerundete Umschlagmanschetten noch immer in Mode sind!«

Mit Sinn für das Skurrile zeichnet der Roman das Leben der Menschen in der westafrikanischen Hafenstadt Pointe-Noire, ein Sozialporträt, das gelegentlich ein wenig betulich gerät, weil der Autor sich zu bereitwillig aus dem Fundus der eigenen Mutter bedient, deren »fantasievolle Geschichten« er in den Roman einflicht. Spiritualität spielt eine große Rolle, »Papa Bonheur«, der Pfarrer, der den kleinen Leuten Segnungen bringt und jungen Mädchen Kinder macht, wird mit einem Ritualmord in Verbindung gebracht, die Großen und Mächtigen der Stadt schließen einen Pakt mit dem Teufel, um ihre Macht zu erhalten und zu mehren. Der Handlung tut das Abspielen der Geschichten aus Radio Trottoir nicht immer gut, und dem soziologischen Verständnis ist die Berufung auf Traditionen zuweilen abträglich. Die »Sing-Tanz-und-Klageweiber«, die mit jedem, der will, eng umschlungen in einem von Branntkalk umgrenzten Kreis den Muntutu tanzen, erfüllen eine rituelle Funktion, agieren aber nicht außerhalb der politischen Ökonomie des Stadtlebens. Die junge Tänzerin, die mit dem Taxifahrer davonfährt, tut, was sie tut, nicht weil sie besonders »willig« oder »stürmisch« ist, sondern weil er sie dafür bezahlt. Anders kann es nicht sein, wenn man weiß, dass sein Hemd am Bauch so sehr spannt, dass er es an Ort und Stelle nicht aufbekommt.

Man möchte dem französischen Verlag Seuil dafür danken, dass er für experimentelle Literatur eigens eine Sparte eingerichtet hat, »Fiction & Cie«, klingt schon wie Science Fiction. Aber eigentlich ist dieses Buch keinem Genre zuzuordnen, eine wilde Fahrt durch die Kosmologie einer Gesellschaft, die zwischen Moderne und Tradition gestrandet ist, sich den Reichtum der mündlichen Überlieferung bewahrt hat, aber auch eine Rücksichtslosigkeit, die das Fundament der eigenen Existenz untergräbt. Auf den letzten Metern nimmt die Handlung noch einmal ordentlich Fahrt auf. Geisterbeschwörer, Giftmischer und esoterisch angehauchte Konkubinen verlieren die Kontrolle, die Ahnen nehmen das Heft des Handelns in die Hand, und Liwa wird seinen Tod rächen. Erstaunlicherweise nimmt er sonst niemandem etwas krumm. Dass Liebe Verrat sein kann, scheint er nicht für möglich zu halten, und so bleiben die Verbindungen zwischen den Welten intakt.

Mabanckou ist eine erfahrene Hand. Seit den 1990er Jahren publiziert er Gedichtbände, Erzählungen, Romane und Essays. Er ist Literaturprofessor an der Universität von Kalifornien und lebt in Santa Monica. Aber nicht dort hat er sein Buch beendet, sondern bei »jungen Leuten« in Goma und Bukavu, die ihn während einer Reise im März 2022 aufgenommen haben. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo, dem Nachbarn seines Geburtslandes, der Republik Kongo, wird seit Jahren gekämpft, und Mabanckou wollte, wie er sagt, die »Wundmale sehen, welche die Kreuzigung hinterlassen hat.« Das klingt pathetisch, aber man nimmt ihm ab, dass er sich für das Leid der Menschen interessiert. Der schalkhafte Ton, der sich durchs Buch zieht, lässt immer auch eine tiefe Ernsthaftigkeit spüren. Es ist große Poesie, wenn man Sätze wie diesen hier, aus dem vorletzten Kapitel, in Beziehung setzt zum transatlantischen Sklavenhandel: »Der Blick geht auf die Côte Sauvage hinaus, von hier aus kannst du den Kai sehen. Nachts sieht er aus wie eine geköpfte Giraffe, die ihren Kopf im Ozean sucht.«