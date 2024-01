Straßenplaner des Tages: Roderich Kiesewetter

IMAGO/dts Nachrichtenagentur 100 Meter Unter den Linden ergeben einen Wolodimir-Selenskij-Platz: Roderich Kiesewetter (Berlin, 18.1.2024)

Es bleibt im nun bald dritten Jahr der vorläufig nur eingebildeten Ostfront nicht aus, dass die politmoralische Aufmöbelung des Hinterlandes mehr Krampf als Selbstläufer ist. Das Publikum hat jeden Unsinn schon mal gehört, und natürlich hilft es nicht, dass die Phrasen immer blöder werden. An der Unmöglichkeit, den Krieg des Jahres 1917 mit den Parolen von 1914 zu führen, sind schon einmal kühne Kalkulationen zerschellt.

Nun also das: Bundestagsabgeordnete aus der NATO-Partei haben dem neoliberalen Tratschportal The Pioneer verraten, dass sie in der Hauptstadt ein paar Umbenennungen vorhaben. Straßen vor Botschaften »autoritärer« Staaten – also solchen, gegen die eine Feinderklärung vorliegt – sollen nach politischen Gefangenen – also nach Leuten, die in den fraglichen Staaten das Kommando übernehmen sollen – benannt werden. Keinen Deut zuständiger für Berliner Straßennamen als andere Bundestagsabgeordnete, aber selbstverständlich vorneweg dabei sind Michael Roth, Anton Hofreiter und Roderich Kiesewetter.

Kiesewetter, mit einer Nasenlänge Vorsprung vor Roth die lächerlichste Figur, seit es transatlantische Netzwerke gibt, hat die wildeste Idee: Er will den »Platz vor der russischen Botschaft« zum Wolodimir-Selenskij-Platz erklären. Nun gibt es weder vor noch hinter der fraglichen Botschaft einen »Platz« – aber das ist ein Schnitzer, den man bei einem westdeutschen Bundestagsabgeordneten mit limitierter Ortskenntnis im demokratischen Sektor Berlins entschuldigen kann. Erstaunlicher ist, dass er mit der Ernennung Selenskijs zum politischen Gefangenen den Ereignissen doch etwas vorgreift.

Die Initiative schließt an eine Petition der »Axel Springer Freedom Foundation« an. Genug Schwung also für eine Kesselschlacht neuen Typs: Die Einkreisung der Putin-Botschaft mit lauter neu parzellierten Plätzen, die alle naselang nach Nationalisten und »Kremlgegnern« benannt werden, die jeweils à la mode sind. Was kann schon schiefgehen?