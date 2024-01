K.M. Chaudary/AP Photo/K.M. Chaudary/dpa Möglicherweise für lange Zeit weggeschlossen: Imran Khan (r.) und Frau Buschra Bibi (Lahore, 17.7.2023)

Für den populärsten Politiker Pakistans und seine zahlreichen Anhänger kommt es hart und härter. Erst fällte ein Sondergerichtshof am Dienstag das vorläufige Urteil, dass Imran Khan für zehn Jahre hinter Gitter soll. Am Tag darauf folgte schon der nächste Schlag gegen den früheren Premierminister: Am Mittwoch verurteilte ein Richter in einem anderen Verfahren sowohl Khan als auch dessen Frau Buschra Bibi zu jeweils 14 Jahren Haft. Beide Verdikte fielen nicht einmal zwei Wochen vor den Parlamentswahlen am 8. Februar. Zu diesen war Khan ohnehin nicht zugelassen, und seine Partei, die Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), muss nach einem vom Obersten Gerichtshof verfügten Verlust ihres Wahlsymbols ihre 246 Kandidaten bei ihnen als »Unabhängige« ins Rennen schicken. In einem Land, in dem viele Wähler nur rudimentär alphabetisiert sind, ist genau das Wahlsymbol für eine Partei ein doppelt wichtiges Markenzeichen.

Der Verdacht, die PTI und ihr prominentestes Aushängeschild sollten mit willkürlichen Gerichtsverfahren ausgeschaltet werden, liegt auf der Hand. Schließlich war Khans juristisch nicht minder vorbelastetem Gegenspieler Nawaz Scharif von der Muslimliga im Januar durch eine Gesetzesänderung eine Kandidatur ermöglicht worden, so dass er nun als aussichtsreichster Bewerber für das Amt des Regierungschefs gilt.

In dem Prozess, der Khan und seiner Frau nun 14 Jahre Haft einbringen könnte, lautet der Vorwurf, Geschenke von Staatsgästen unrechtmäßig verkauft zu haben. Brisanter ist das andere Verfahren. In diesem Fall ging es, anders als bei den Dutzenden weiteren Anklagen, mit denen Khan im Vorjahr überschüttet worden war, nicht um Fragen von angeblichem Machtmissbrauch und Korruption, sondern im Kern um jenes Dokument, das er selbst in den zurückliegenden Monaten immer wieder als Beweis dafür ins Feld geführt hatte, dass die USA in seinen Sturz verwickelt waren. Im April 2022 war der strahlende Wahlsieger von 2018 mittels eines parlamentarischen Misstrauensvotums aus dem Amt an der Regierungsspitze gekegelt worden – in dieser Form eine Premiere in der Landesgeschichte. Khan sprach zumeist von einer »ausländischen Macht« als Komplizin im Hintergrund, wobei jeder wusste, dass damit die USA gemeint waren. Ob sie sich in der Tat direkt in die Innenpolitik ihres langjährig wichtigsten Verbündeten in Südasien eingemischt haben, ist bis heute ungeklärt.

Vor Gericht war jedoch nicht etwa der Inhalt des aus der Botschaft in Washington stammenden Geheimdokuments das Thema, sondern einzig die Tatsache, dass diese Depesche als Staatsgeheimnis eingestuft wird und nur der Präsident, nicht aber der Regierungschef befugt wäre, ihren Inhalt öffentlich zu machen. Zudem wurde Khan vorgehalten, das brisante Dokument immer noch in seinem Besitz zu haben – was dieser stets bestritten hat. Schlimmstenfalls hätte dem 71jährigen und auch seinem Mitangeklagten und früheren Außenminister Schah Mahmud Kureschi wegen des »Verrats von Staatsgeheimnissen« sogar die Todesstrafe gedroht.

Kritiker nicht nur aus dem persönlichen und politischen Umfeld halten die Anklage für eine Farce – und auch das jetzt innerhalb des Gefängnisses, in dem Khan und Kureschi schon einsitzen, geführte Verfahren. Eine ordnungsgemäße Verteidigung sei bei einem lediglich zugeteilten Rechtsbeistand gar nicht gewährleistet gewesen, lautet nur einer von vielen Kritikpunkten, auf die auch angesehene Rechtsexperten verweisen. Schon die Verweigerung eines selbstgewählten Anwalts, hieß es zum Beispiel in der englischsprachigen Tageszeitung Dawn, stelle einen eklatanten Bruch aller Ansprüche an einen fairen Prozess dar. Ebenso lasse die Hast, mit welcher das Ganze durchgezogen wurde, erhebliche Zweifel aufkommen.

In der Pakistan Tribune kommt wiederum der aktuelle PTI-Chef Gohar Ali Khan mit der Ankündigung zu Wort, dass die Partei das Urteil nicht hinnehmen, sondern vor High und Supreme Court in Berufung gehen werde. Bis zu einer abschließenden Klärung solle die Basis die Ruhe bewahren. Man hoffe spätestens vor der höchsten juristischen Instanz auf Gerechtigkeit, gab er sich zuversichtlich.