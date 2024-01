APAimages/IMAGO Mit bloßen Händen: Einwohner und Zivilschutz versuchen, eine Person aus den Trümmern in Al-Sawaida zu bergen (29.1.2024)

Mehr als 40 Stunden eingeschlossen in einem Auto mit sechs Leichen und umringt von israelischen Panzern: Das Schicksal der sechsjährigen Hind war auch bis jW-Redaktionsschluss nicht geklärt. Der Palästinensische Rote Halbmond veröffentlichte am Mittwoch mittag eine Audioaufnahme des kleinen Mädchens. »Bitte rufen Sie jemanden an, der mich abholt.« Die Helfer der Organisation versuchten Hind zu trösten, mussten ihr jedoch erklären, dass gerade niemand zu ihr kommen könne. Mehr als drei Stunden habe man den telefonischen Kontakt zu ihr gehalten, erklärte Hilfskoordinatorin Rana Al-Faka. »Wir hoffen, dass es eine Koordinierung geben wird, die es uns ermöglicht, Fälle wie den dieses Kindes zu erreichen«, so Al-Faka. Auch über die Situation zweier Rettungssanitäter, die mit einem Krankenwagen zu dem kleinen Mädchen aufgebrochen waren, habe man keine Informationen.

Massaker in Schule

Die Bombenangriffe Israels auf den gesamten Gazastreifen gingen unterdessen unvermindert weiter. Die Zahl der dabei Getöteten stieg am Mittwoch auf mindestens 26.900, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte – 150 wurden allein innerhalb von 24 Stunden getötet. Mehr als 8.000 Menschen werden unter den Trümmern der mittlerweile zur Hälfte zerbombten Enklave vermutet. Bei den jüngsten Kämpfen bombardierte Israel nach Angaben von Reuters Teile der Stadt Khan Junis im südlichen Gazastreifen, von Gaza-Stadt im Norden und Gebieten im Flüchtlingslager Al-Nuseirat im Zentrum der Enklave. Augenzeugen berichteten, dass Panzer die Gegend um das Nasser-Krankenhaus in Khan Junis, das größte noch funktionierende Hospital im südlichen Gazastreifen, beschossen. Um einen besseren Zugang zu den Frontlinien zu erhalten, haben palästinensische Sanitäter nach eigenen Angaben medizinische Außenstellen eingerichtet, da es angesichts der Straßenkämpfe und Artillerieeinschläge immer schwieriger werde, die Gefallenen und Verwundeten in Khan Junis zu erreichen.

Und die Nachrichten über mutmaßliche Kriegsverbrechen der israelischen Armee reißen nicht ab. Nach dem Rückzug israelischer Bodentruppen aus Beit Lahia im Norden wurden am Dienstag Dutzende getötete Palästinenser in einem Massengrab gefunden. Der arabische Nachrichtendienst Al-Dschasira und lokale Medien berichteten, dass die Leichen der 30 Palästinenser auf dem Gelände der Khalifa-bin-Sajed-Grundschule entdeckt wurden. Dort hatten im Dezember Tausende Vertriebene Schutz gesucht, bevor die israelische Armee das Gebiet einnahm. Die Leichen wurden nun unter einem Schutthaufen entdeckt. Auf online veröffentlichten Videos waren mehrere Leichensäcke zu sehen, die mit weißen Plastikkabelbindern verschnürt waren. Den Getöteten waren demnach auch die Augen verbunden worden.

Diejenigen, die noch leben, befinden sich derweil inmitten einer katastrophalen Hungersnot: »Sie essen Gras und trinken verschmutztes Wasser«, berichtete Hamuda dem US-Sender CNN von seinen Verwandten und Freunden, die im Norden verblieben sind. Aber auch in Rafah, der Grenzstadt im Süden, wo Hamuda mit seiner Familie Zuflucht gefunden hat, ist die Lage so dramatisch, dass sogar »die Kinder gewalttätig miteinander umgehen, um an Essen und Wasser zu kommen«, berichtete CNN am Dienstag in einer langen Reportage aus dem Kriegsgebiet. Laut der Kinderhilfsorganisation UNICEF seien alle der 350.000 Kinder unter fünf Jahren besonders gefährdet, eine schwere Unterernährung zu erleiden. Sie hätten im Vergleich zu ausreichend versorgten Kindern ein elffach erhöhtes Sterberisiko, ergänzte Intensivmedizinerin Rebecca Inglis, die den Gazastreifen regelmäßig besucht. Durchfallerkrankungen in dieser Alterskohorte haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Kriegsbeginn am 7. Oktober infolge des Angriffs der Hamas auf Israel um 2.000 Prozent zugenommen.

Hilfe dringend benötigt

Das interessiert die EU sowie 17 weitere Staaten offenbar nicht, die aufgrund der Vorwürfe, 13 Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästinenser UNRWA seien mutmaßlich an den von der Hamas angeführten Angriffen beteiligt gewesen, ihre finanzielle Unterstützung für die Organisation suspendiert haben. »Keine andere Organisation ist in der Lage, die Hilfe zu leisten, die 2,2 Millionen Menschen in Gaza dringend benötigen«, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. »Wir fordern, dass diese Ankündigungen überdacht werden«, fügte er hinzu.