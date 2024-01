Nina Liashonok/IMAGO/Ukrinform Könnte sich gegenüber Selenskij behaupten: Konterfei von Waleri Saluschnij, Oberkommandierender der Armee (Cherson, 24.10.2023)

Die Spannungen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und seinem Armeechef General Waleri Saluschnij haben zu einer offenen Führungskrise in der Ukraine geführt. Wie mehrere ukrainische und angelsächsische Leitmedien berichten, bat Selenskij Saluschnij am Montag, freiwillig von seinem Posten zurückzutreten, und bot ihm den nicht mit operativer Verantwortung ausgestatteten Posten eines Militärberaters an. Saluschnij soll geantwortet haben, Selenskij habe als Präsident das Recht, ihn zu entlassen, aber den Gefallen, freiwillig zu gehen, werde er ihm nicht tun. Im Anschluss hätten britische und US-Militärs zugunsten des Generals interveniert. Schließlich habe Selenskij zunächst auf eine Entlassung des Armeechefs verzichtet, zumal auch die zwei als mögliche Nachfolgekandidaten ausersehenen Militärs Olexandr Sirskij und Kirilo Budanow den Job an der Spitze der Armee ausschlügen. Saluschnij genießt in der Truppe und der ukrainischen Bevölkerung nach Umfragen größeres Vertrauen als der Präsident.

Saluschnij hatte sich die Ungnade Selenskijs zugezogen, als er Anfang November gegenüber mehreren angelsächsischen Zeitungen von einer »Sackgasse« in der Kriegführung gesprochen hatte, die ohne den Einsatz neuer und technologisch überlegener Waffen nicht zu durchbrechen sein werde. Selenskij bestand damals noch darauf, dass die ukrainische Offensive erfolgreich vorankomme. Erst Ende November verkündete er, die Armee solle zur Defensive übergehen, was sie in der Praxis ohnehin schon getan hatte.

Unterdessen stellt Selenskij die ukrainische Bevölkerung offenbar darauf ein, dass die westliche Militärhilfe an die Ukraine hinter deren Bedarf zurückbleiben dürfte. In seiner täglichen Videobotschaft erklärte er am Dienstag abend, der Weg zur Freiheit der Ukraine führe über die Herstellung eigener Drohnen, Raketen und Granaten. Anders als mit Gewalt sei diese Freiheit unter Kriegsbedingungen nicht zu gewährleisten. Passend dazu forderte der Kommandeur einer ukrainischen Militärbrigade im Kiewer Fernsehen, die Soldaten sollten allen Männern ins Knie schießen, die sich Anforderungen der Rekrutierungsbeamten verweigerten. Dass dies auch ein Schuss ins Knie der ukrainischen Rekrutierungsanstrengungen wäre, ließ er unerwähnt.