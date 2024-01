Jiang Han/IMAGO/Xinhua Das nächste Ziel ist die WM-Qualifikation: Der palästinensische Nationalspieler Mohammed Saleh nach dem Ausscheiden beim Asien-Cup (24.1.2024)

Im Achtelfinale der Asienmeisterschaften unterlag Palästina am Montag dem Titelverteidiger und Gastgeber Katar mit 1:2. »Wir hätten den Menschen in Palästina gerne mehr Freude bereitet, aber das hat nicht geklappt«, sagte Nationaltrainer Makram Daboub auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er sei sehr stolz auf seine Mannschaft, deren Spieler überwiegend in der Westbank Premier League kicken.

Nur wenige der aktuellen palästinensischen Nationalspieler haben einen lukrativen Profivertrag im Ausland wie Mittelstürmer Oday Dabbagh, der bei Sporting Charleroi in der ersten belgischen Liga Stammspieler ist. Dabbagh schoss in der 36. Minute auch das Führungstor. Bis zur Pause war Palästina die bessere Mannschaft, erspielte sich zahlreiche Chancen, versäumte es aber ein zweites Tor nachzulegen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Katar aus. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte der Gastgeber deren Siegtreffer.

Angesichts des Krieges im Gazastreifen grenzt es an ein Wunder, dass sich die Mannschaft überhaupt auf das Turnier konzentrieren konnte. Nach dem 3:0-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Hongkong sank Verteidiger Mohammed Salih schluchzend auf den Boden, vergrub sein Gesicht im Rasen. Er stammt aus Gaza und hat bereits Familienangehörige verloren. Wie es dem Rest der Familie geht, weiß er nicht. »Es ist schwierig Kontakt zu ihnen aufzunehmen«, erklärte der Mittelfeldspieler Mohammed Rashid gegenüber CNN.

Rashid wirft der FIFA Heuchelei vor. Während der Weltfußballverband russische Klubs wegen des Kriegs in der Ukraine sanktioniere, schweige er zur Bombardierung des Gazastreifens, von Sanktionen gegen Israel gar nicht zu reden. »Wie viele Leben müssen noch verloren gehen, damit sie Maßnahmen ergreifen?«, fragt Rashid. Für die palästinensische Nationalmannschaft gehe es um weit mehr als nur Fußball. »Wir spielen nicht nur für Palästinenser in Palästina, wir spielen für Palästinenser auf der ganzen Welt und wir spielen für alle, die uns als Palästinenser unterstützen.«

»Sport ist Teil unseres Widerstands. Sport ist Teil unserer nationalen Pflicht gegenüber unserem Volk«, sagte der palästinensische Verbandschef Dschibril ar-Radschub am Montag in einem Interview mit Al Dschasira. Nach der Niederlage gegen Katar verabschiedet sich Palästina der Asienmeisterschaft. Das nächste Ziel ist die Qualifikation für die WM 2026.