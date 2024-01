Alexander Vilf/IMAGO/SNA »Für Minderjährige gibt es keinen Persil­schein mehr«: Kamila Walijewa darf erst 2026 wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen

Manch ein Antidopingexperte rieb sich verwundert die Augen. Der Spruch des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS) im Fall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa kam in seiner Härte durchaus überraschend. Das abschließende Urteil wurde am Montag nach einem fast zweijährigen Verfahren verkündet: Rückwirkend vier Jahre Sperre und Aberkennung sämtlicher sportlichen Titel ab dem 25. Dezember 2021 – jenem Tag, an dem sich die damals 15jährige am Rande der russischen Meisterschaften in St. Petersburg einem Dopingtest unterziehen musste. In ihrer Probe wurden Spuren eines auf der weltweiten Dopingliste vermerkten Medikaments gefunden. Genauer: Bei dem Teenager wurde das verbotenen Herzmittel Trimetazidin in der Konzentration von 2,1 Nanogramm pro Milliliter nachgewiesen. Ein Nanogramm bedeutet den milliardsten Teil eines Gramms. Das heißt, dass einer damals Minderjährigen 2,1 Milliardstel Gramm eines verbotenen Stoffes nun zum sportlichen Verhängnis geworden sind.

Pikant: Das Ergebnis ihrer Positivprobe wurde bekannt, wenige Stunden nachdem die als »Wunderläuferin« geltende Walijewa am 7. Februar 2022 bei den Olympischen Winterspielen in Beijing mit ihrer abschließenden Kür die russische Mannschaft im Teamwettbewerb zur Goldmedaille geführt hatte. Sie wird international erst wieder bei den Europameisterschaften Mitte Januar 2026 im britischen Sheffield an den Start gehen dürfen und anschließend bei den Olympischen Winterspielen, die vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d’Ampezzo stattfinden – falls sie überhaupt so lange durchhält.

Ein renommierter Dopinganalytiker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, spricht angesichts der im Stockholmer Labor nachgewiesenen geringen Dosis wie auch angesichts des damaligen Alters der Athletin gegenüber jW von einem »unerwarteten Urteil«, von einem »überraschenden Urteil«, ja sogar von einem »brutalen Urteil«. Um so mehr, als die Konsequenzen in diesem äußerst komplizierten Fall ausschließlich der Läuferin aufgebürdet werden. Involvierte Erwachsene, sprich: Hinterleute, bei diesem Dopingvergehen, sofern sie überhaupt ermittelt werden konnten, werden weder genannt noch bestraft. Es wird erwartet, dass die noch ausstehende schriftliche Begründung des CAS Aufschluss geben wird über die Hintergründe der langen Sperre.

Das Urteil hat ebenfalls zur ­Folge, dass den russischen Eiskunstläufer ihr Olympiasieg von Beijing im Teamwettbewerb aberkannt wird. Walijewas Wertung wurden nach Mitteilung der Internationalen Eislaufunion (ISU) vom Dienstag gestrichen, so dass die zweitplazierten US-Amerikaner nachrücken. Das japanische Team bekommt nach der neuen Berechnung die Silbermedaille. Für die Russen reicht es mit einem Pünktchen Vorsprung vor Kanada noch zur Bronzemedaille.

Das jüngste CAS-Urteil ist auch deswegen ein Exempel, weil es in aller Deutlichkeit klarmacht, dass Minderjährige – anders als bislang – bei Verstößen gegen das Dopingreglement keine Milde mehr erwarten dürfen. »Für Minderjährige gibt es keinen Persil­schein mehr«, erläutert einer der Experten. »Sie haben dieselben Konsequenzen zu tragen wie volljährige und erwachsene Athleten. Diese Botschaft ist eindeutig, und wenn man so will, ist es der vielleicht positive Aspekt dieses langen Verfahrens.«