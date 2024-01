»Querdenker*innen, Esoteriker*innen, die neue Rechte in München«. Vortrag und Diskussion. Seit nunmehr vier Jahren versammeln sie sich in München. Unter der Friedensfahne laufend, sprechen sie sich für »Zivilcourage« und »wahre, gute, ehrliche Mitmenschlichkeit« aus (…). Bei näherem Hinhören ist jedoch geschichtsrevisionistische, antisemitische, verschwörungstheoretische Rhetorik deutlich vernehmbar. Freitag, 2.2., 19 Uhr. Ort: Westendstraße 19, München. Veranstalter: Kurt-Eisner-Verein (Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern).

»Otto-Grüneberg-Ehrung«. Gedenkfeier mit musikalischer Begleitung. Der junge Kommunist Otto Grüneberg wurde am Abend des 1. Februar 1931 vom Charlottenburger SA-Sturm 33 von allen Seiten beschossen, so dass er kurze Zeit später vor seinem Wohnhaus in der Gaststätte Wascher, heute »Kastanie«, verstarb. Er wurde nicht einmal 23 Jahre alt. Es reden Vertreter von Antifa, DKP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Sonntag, 4.2., 11 Uhr. Ort: »Zur weißen Kastanie«, Schloßstraße 22, Berlin. Veranstalter: VVN-BdA Berlin

»Links ist nicht woke«. Vortrag und Diskussion mit Susan Neiman. Ihr philosophischer Essay »Left Is Not Woke« (Polity Press, 2023) – von Christiana Goldmann übersetzt als »Links ist nicht woke« (Hanser, 2023) – gilt als einflussreiche Streitschrift in zeitgenössischen Debatten zur Frage: Was ist eigentlich links? Sie ist Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums in Berlin. Montag, 5.2., 18.30 Uhr. Ort: Universität Hamburg, Von-Melle-Park 9, Hörsaal. Veranstalter: Roter Salon Hamburg, Marxistische Abendschule Hamburg, Liste Unabhängiger Verlage Hamburg.