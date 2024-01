Papst Franziskus: Ohne Zweistaatenlösung kein wahrer Frieden in Nahost

IMAGO/ABACAPRESS Papst Franziskus trifft eine Delegation von palästinensischen Familien (Rom, 22.11.2023)

In einem vom Portal Vatican News am Montag zusammengefassten Interview hat sich Papst Franziskus unter anderem zum Nahostkonflikt geäußert:

In einem ausführlichen Interview mit der italienischen Tageszeitung La Stampa hat Papst Franziskus erneut seine Überzeugung bekräftigt, dass es für einen wahren Frieden im Heiligen Land die Zweistaatenlösung brauche. Überhaupt müssten die Waffen weltweit schweigen (»Wir stehen am Rand des Abgrunds«), Krieg sei immer eine Niederlage, so das Kirchenoberhaupt. (…)

Die Position des Heiligen Stuhls zur geopolitischen Situation im Heiligen Land hat sich auch nach den jüngsten Angriffen der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Krieg nicht geändert. Doch angesichts der zigtausend Toten im Gazastreifen wiederholen der Papst und seine Diplomaten sie um so eindringlicher (…).

Darin spricht Franziskus über die vielen anhaltenden Konflikte weltweit (»Krieg ist immer eine Niederlage, nur die Waffenhändler gewinnen«) und lädt die Menschen ein, für Frieden zu beten (»Gebet ist konkret, ein Ringen mit Gott«). Der Papst identifiziert zudem unermüdlichen Dialog als einzigen Weg und ruft vor allem die politischen Entscheidungsträger dazu auf, »sofort die Bomben und Raketen zu stoppen, den feindseligen Haltungen ein Ende zu setzen. Überall.« Ein »weltweiter Waffenstillstand« sei nötig, denn: »Wir stehen am Rande des Abgrunds«, auch wenn wir dies nicht wahrhaben wollten, so das Kirchenoberhaupt.

»Es gab das Osloer Abkommen, das so klar war, mit der Zweistaatenlösung. Solange diese Übereinkunft nicht umgesetzt wird, bleibt der wahre Frieden in weiter Ferne«, so Franziskus in dem Interview wörtlich. In diesem Zusammenhang erläutert der Papst auch, dass er es ablehne, von einem »gerechten Krieg« zu sprechen. Denn es sei zwar legitim, sich selbst zu verteidigen, aber es gehe nicht an, »Kriege zu rechtfertigen, die immer falsch sind«. Zwar befürchte er eine militärische Eskalation, so Franziskus auf die Frage des Reporters, doch gleichzeitig hege er eine gewisse Hoffnung, »weil vertrauliche Treffen stattfinden, um zu versuchen, eine Einigung zu erzielen. Ein Waffenstillstand wäre bereits ein gutes Ergebnis«, so der Papst mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten.

Eine »entscheidende Figur« sei der lateinische Patriarch Kardinal Pizzaballa, »ein Großer«, der sich »geschickt bewegt« und versuche, zwischen den Parteien zu vermitteln. Er selbst stehe jeden Tag per Videoschalte mit der Gemeinde in Gaza in Kontakt, wo die Menschen (»nicht Hamas«) das Recht auf ein friedliches Leben hätten – und doch blickten sie jeden Tag dem Tod ins Gesicht. Auf der anderen Seite sei auch »die Befreiung der israelischen Geiseln« eine Priorität.

Was den Krieg in der Ukraine betreffe, so erinnert der Papst (…) an die Ernennung von Kardinal Zuppi als Friedensgesandten: »Der Heilige Stuhl versucht, für den Austausch von Gefangenen und die Rückkehr ukrainischer Zivilisten zu vermitteln. Insbesondere arbeiten wir mit Frau Marija Lwowa-Belowa, der russischen Kommissarin für Kinderrechte, zusammen, um die Rückführung ukrainischer Kinder, die nach Russland verschleppt wurden, zu erreichen. Einige sind bereits zu ihren Familien zurückgekehrt«, gibt der Papst Einblick in die diplomatischen Bemühungen (…).