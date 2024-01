Hintergrund: Macron blockiert Mercosur

Die EU-Kommission strebt trotz gegenteiliger Äußerungen aus Frankreich nach wie vor ein Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenblock Mercosur an. »Die Europäische Union verfolgt weiterhin ihr Ziel, ein Abkommen zu erreichen«, sagte Kommissionssprecher Eric Mamer am Dienstag in Brüssel. »Die Gespräche werden fortgesetzt.«

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag vor dem Hintergrund der Bauernproteste in seinem Land angekündigt, die Verhandlungen zu blockieren. Er gehe deshalb davon aus, dass die EU die Gespräche abbrechen werde, so Macron. Auch Regierungschef Gabriel Attal hatte betont, Frankreich lehne das Abkommen ab.

Die französischen Landwirte sind verärgert über steigende Kosten und billige Importe. Sie wehren sich gegen die laufenden Gespräche über ein Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Das würde ihrer Meinung nach billige Lebensmittelimporte ermöglichen, die nicht den strengen EU-Standards entsprechen. Auch Paris befürchtet negative Folgen für die eigenen Landwirte durch die drohende Konkurrenz aus Südamerika.

Mit dem Mercosur-Abkommen soll eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 715 Millionen Einwohnern entstehen. Der Vertrag zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ist bereits seit 2019 ausverhandelt, allerdings steht noch eine Zusatzerklärung für strengere Umweltauflagen für die Landwirte dieser Länder aus. Wenn diese formuliert ist, müssen die 27 EU-Länder den Vertrag noch ratifizieren. (rsch)