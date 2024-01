IMAGO/Pond5 Images Neben »Abrams«-Panzern standen auf der Liste von Hauptabnehmer Polen noch Kampfhubschrauber und »Himars«-Raketenwerfer

Die USA haben im vergangenen Jahr ein Rekordvolumen an Rüstungsexporten abgewickelt. Das US-Außenministerium erklärte am Montag (Ortszeit), der Gesamtwert der an Staaten und Firmen exportierten Militärgüter und -dienstleistungen sei um 16 Prozent auf mehr als 238 Milliarden US-Dollar (rund 219 Milliarden Euro) angestiegen. Besonders stark stiegen laut Ministerium mit knapp 60 Prozent die über US-Botschaften vermittelten Ausfuhren von »Ausrüstung und Dienstleistung« an Staaten mit einem Gesamtvolumen von 80,9 Milliarden US-Dollar, nach 51,9 Milliarden im Vorjahr. Die direkten Exporte von US-Rüstungsunternehmen wuchsen 2023 demnach auf 157,7 Milliarden US-Dollar, nach 153,6 Milliarden im Vorjahr. Hinsichtlich einer Überprüfung zur Beschleunigung von Rüstungsexporten im vergangenen Jahr markiere die Gesamtzahl »den Fortschritt mit Blick auf dieses Ziel«, so das Ministerium.

Größter Abnehmer von US-Waffen war im vergangenen Jahr Polen mit einem Gesamtvolumen von 30 Milliarden US-Dollar. Die Käufe umfassten neben Kampfhubschraubern vom Typ »Apache« mobile Raketenwerfer (Himars), Luft- und Raketenabwehrsysteme sowie »Abrams«-Kampfpanzer. Die Bundesrepublik kaufte im vergangenen Jahr im Umfang von 8,5 Milliarden US-Dollar »Chinook«-Helikopter von Boeing sowie AMRAAM-Luft-Luft-Raketen des Raytheon-Konzerns im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar. Die größten Rüstungskonzerne Lockheed Martin und General Dynamics rechneten laut Reuters bereits damit, »bestehende Bestellungen für Hunderttausende Artilleriegeschosse, Hunderte von Patriot-Abfangraketen und ein Anstieg der Bestellungen für gepanzerte Fahrzeuge« würden sich in den kommenden Quartalen in ihren Umsatzergebnissen niederschlagen.

Die Vereinigten Staaten verfolgten beim Waffenexport einen »ganzheitlichen Ansatz«, erklärte das Außenministerium zu den Verkäufen. Dieser berücksichtige unter anderem »politische und soziale sowie Menschenrechte«, außerdem wirtschaftliche, militärische und »Nichtverbreitungs-, Technologiesicherheits- und Endverwendungsfaktoren«. Die Regierung der USA betrachte die Waffengeschäfte als »wichtige außenpolitische Instrumente (…) mit potentiellen langfristigen Auswirkungen auf die regionale und globale Sicherheit«.