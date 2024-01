Eranga Jayawardena/AP Photo/dpa

Die Polizei in Sri Lanka ist am Dienstag mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten in der Hauptstadt Colombo vorgegangen, wie AP berichtete. Die Oppositionspartei United National Power hatte zu Protesten gegen die Regierung aufgerufen. Sie wirft Präsident Ranil Wickremesinghe vor, die Bürger durch Steuererhöhungen und Preissteigerungen für Strom und Treibstoff zu verarmen. »Die Menschen können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen oder ihren Kindern Schulmaterial kaufen«, kritisierte Oppositionsführer Sarath Fonseka am Rande der Demonstration. (jW)