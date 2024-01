AP Photo/Peter Morrison Endlich kann es losgehen: Vertreter von Sinn Féin am Dienstag in Belfast

Die Unionisten haben sich einen Ruck gegeben: Nach knapp zwei Jahren ohne Regionalregierung im zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland hat der Vorsitzende der Democratic Unionist Party (DUP), Jeffrey Donaldson, am Dienstag quasi den Eintritt seiner Partei in die Regierung bekanntgegeben.

Grund für den Boykott waren Uneinigkeiten über Zollvereinbarungen im Nachgang des »Brexit« sowie eine durch den Friedensvertrag nötige Koalition mit der republikanischen Partei Sinn Féin. Während die DUP für eine Zugehörigkeit der Region zum Vereinigten Königreich eintritt und größtenteils protestantisch geprägt ist, steht die katholische Sinn Fèin für eine Wiedervereinigung mit Irland. Sie war aus den Wahlen 2022 zum ersten Mal als stärkste Partei hervorgegangen. Die Forderungen der DUP umfassten außerdem ein Ende aller Warenkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien.

»Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Parteivorstand die Vorschläge, die ich der Partei unterbreitet habe, gebilligt hat. Das Ergebnis war eindeutig, die DUP hat sich entschieden, und ich wurde beauftragt, weiterzumachen«, so Donaldson am Dienstag in der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz. Welche Vorschläge dies genau gewesen sind, blieb weiter unklar. Doch schon am Mittwoch sollte die vollständige Vereinbarung veröffentlicht werden, so dass das Parlament zügig über den Deal abstimmen kann. Die britische Regierung versucht seit geraumer Zeit, die politische Krise in dem Landesteil zu lösen. Sie dürfte weitgehende Zugeständnisse gemacht und damit zur Klärung des Clinchs beigetragen haben.

Die Entscheidung der DUP kam jedoch nicht bei allen gut an: Vor dem Gebäude, in dem die DUP tagte, protestierten Anhänger der Unionisten gegen den Entscheid. Beobachter gehen daher davon aus, dass sich ihr Lager spalten könnte. Denn obwohl der zweijährige Regierungsboykott von einer Haushaltskrise, einem Einbruch der öffentlichen Dienstleistungen und Streiks begleitet wurde, fand er großen Anklang bei vielen Anhängern der Partei.