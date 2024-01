IMAGO/Design Pics »Es ist ganz klar, dass wir ein Überangebot an Kliniken haben«, meint Gesundheitsminister Lauterbach

Trotz aller Kritik hält Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an seinen Plänen zum Umbau der Krankenhauslandschaft fest. Zunächst soll ein Transparenzgesetz auf den Weg gebracht werden, das bisher von der CDU/CSU-Mehrheit im Bundesrat blockiert wurde. Lauterbach gab sich am Dienstag in der Bundespressekonferenz optimistisch, dass das Gesetz im Februar im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag geeint und am 22. März auch von der Länderkammer beschlossen wird. Im Zentrum des Transparenzgesetzes steht ein Klinikatlas, der Patienten Aufschluss über die für eine bestimmte Behandlung jeweils am besten geeigneten Krankenhäuser liefern soll. Die Übersicht soll nach den Vorstellungen des Ministers bereits zum 1. Mai online verfügbar sein. Seien Transparenzgesetz und Klinikatlas auf den Weg gebracht, könne die bereits im vergangenen Jahr groß angekündigte Krankenhausreform folgen, so Lauterbach.

Dieses Projekt, über das ebenfalls zwischen Bundesregierung und Bundesländern heftig gestritten wurde, soll das Kabinett am 24. April verabschieden. Änderungswünsche der Länder seien nun eingearbeitet. So entfällt etwa die zunächst geplante Einteilung der Kliniken in verschiedene Level. Allerdings plant Lauterbach weiterhin eine Konzentration bestimmter Leistungen an bestimmten Standorten. Diesem Zweck soll auch das neue Entgeltsystem dienen, das nicht mehr vorrangig Fälle honoriert, sondern das Vorhalten bestimmter Angebote. Durch mehr Spezialisierung sollten künftig »große Qualitätsdefizite« gedeckt werden, sagte der Minister. Bisher gäbe es zu viele Behandlungen, etwa von Krebserkrankungen in Kliniken, durch Personal, das nicht genügend Erfahrung im Umgang damit hätte, so dass es häufig zu Komplikationen komme. Belege für die Aussage blieb er schuldig.

Mit Hilfe des Klinikatlas und der veränderten Finanzierung will Lauterbach die bundesdeutsche Krankenhauslandschaft offenbar kräftig umkrempeln: Vor allem einen Teil der Standorte in westdeutschen Großstädten erklärte er für überflüssig. »Es ist ganz klar, dass wir ein Überangebot an Kliniken haben«, meinte der SPD-Politiker und sprach von zu niedrigen Belegungsquoten zwischen fünfzig und siebzig Prozent. So möchte er gerne vermeintlich überschüssiges Personal aus den überversorgten Städten in andere Einrichtungen – etwa auf dem Land – verlagern. Dort sollten Kliniken auch mittels finanzieller Zuschläge erhalten werden. Die von ihm als nicht ausgelastet identifizierten Großstadtkrankenhäuser will er in Medizinische Versorgungszentren umwandeln. Für die wird dann allerdings auch Personal benötigt.

Die Frage, wie viele Kliniken auf mittlere Sicht in der Bundesrepublik benötigt würden, beantwortete Lauterbach nicht. 2022 waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch 1.893 Krankenhäuser. Allerdings haben wegen der steigenden Kosten bereits im vergangenen Jahr etliche der Einrichtungen Insolvenz anmelden müssen. Jetzt sollen Milliardenhilfen die Fortsetzung dieses Trends abwenden. Aktuell stünden 120 Kliniken vor oder im Insolvenzverfahren, so der Minister. Mit der Verabschiedung des Transparenzgesetzes sollen sechs Milliarden Euro an Liquiditätshilfen ebenso genehmigt werden wie ein Ausgleich für gestiegene Tarifentgelte.