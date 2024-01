Mexiko-Stadt. Nach einem vorübergehenden Verbot von Stierkämpfen hat in Mexiko-Stadt wieder der erste große Kampf stattgefunden. Mehr als 41.000 Zuschauer waren am Sonntag (Ortszeit) im Stadion, während davor Demonstranten eine endgültige Abschaffung der Stierkämpfe forderten. Der Oberste Gerichtshof hatte vergangenen Monat ein Urteil zum Verbot der traditionsreichen Kämpfe gekippt, ohne jedoch eine grundlegende Entscheidung zu fällen. Staatschef Andrés Manuel López Obrador schlug daher ein Referendum zur Zukunft der Stierkämpfe in Mexiko-Stadt vor. (AFP/jW)