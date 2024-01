Bad Mitterndorf. Die deutschen Skispringer wollen den Rückenwind nach Teambronze bei der Skiflugweltmeisterschaft am Kulm mit in die nächsten Wettkämpfe nehmen. »Ich glaube, dass wir jetzt mit einem guten Gefühl rausgehen und wieder mit ein bisschen mehr Lockerheit in den Weltcup rein«, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher der dpa. Einen Tag nach Einzelsilber für Andreas Wellinger war Bronze am Sonntag im österreichischen Bad Mitterndorf die zweite Medaille für das deutsche Team. (dpa/jW)