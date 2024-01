Lairys Laurent/IMAGO/ABACAPRESS War früher kleiner: Goldene Schallplatte

Im Finale der Handball-EM in Köln eroberte Olympiasieger Frankreich mit einem 33:31 nach Verlängerung in einem nervenzerfetzenden Match gegen Weltmeister Dänemark den Titel. Deutschland blieb derweil wegen des 31:34 gegen Titelverteidiger Schweden die Bronzemedaille und somit die Direktqualifikation für die Olympischen Spiele in Paris versagt.

Im Gegensatz zum Halbfinale gegen Deutschland setzte Dänemark im Endspiel am Sonntag von Beginn an im Tor auf Emil Nielsen, während der 36jährige dreifache Welthandballer Mikkel Hansen als Spielmacher begann. Mathias Gidsel (Füchse Berlin) sorgte vor 19.750 Zuschauern mit zwei Treffern für die dänische Führung. Doch die Franzosen schlugen postwendend zum 6:4 (12.) zurück. Wie schon im Semifinale bot der 26jährige dänische Keeper eine kolossale Leistung. Insgesamt parierte er 15 Würfe und stellte damit den französischen Schlussmann Samir Bellahcene (THW Kiel) in den Schatten. Innerhalb von fünf Minuten zogen die Dänen mit 9:6 in Front. In einem Match auf Topniveau begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Nachdem Bellahcene erste Paraden zeigen konnte, kam Frankreich zum 9:9-Ausgleich und ging 11:10 (25.) in Führung. Dieses aufregende Hin und Her setzte sich bis zur Pause fort, so dass es mit 14:14 in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel startete erneut Dänemark besser ins Spiel. Im Angriff zeigte Gidsel mit insgesamt acht Treffern seine Ausnahmeklasse. Die Dänen behaupteten eine 21:19-Führung (47.). Doch Frankreich zeigte wie gegen Schweden erstaunliche Comeback-Qualitäten. Bei der Aufholjagd begeisterte insbesondere Kreisläufer Ludovic Fabregas mit insgesamt acht Toren. Er war es auch, der nach 53 Minuten zum 23:23 traf, womit die Franzosen erstmals in Halbzeit zwei ausglichen. Kentin Mahé gelang kurz darauf gar die 25:24-Führung. Doch Dänemark konnte nicht abgeschüttelt werden. Im Gegenteil: Regisseur Hansen brachte sein Team wieder mit 27:26 in die Vorhand. Der phänomenale Ludovic Fabregas rettete »Les Experts« jedoch mit seinem Treffer 30 Sekunden vor Ultimo zum 27:27 in die Verlängerung.

In den ersten fünf Minuten der Overtime konnte sich keines der Teams absetzen – Fabregas stellte den 29:29-Gleichstand her. Die Dramatik war nicht mehr zu überbieten. Nach dem letzten Seitenwechsel musste die Entscheidung fallen. Frankreich bewies ein weiteres Mal den längeren Atem. Elohim Prandi, der gegen Schweden mit seinem »Wunderschuss« beim direkten Freiwurf in allerletzter Sekunde den Ausgleich erzielt hatte, gab dem Match mit dem Treffer zum 32:30 die finale Wendung. Der 33:31-Endstand bescherte den Franzosen die Goldmedaille und dem in Niš (Jugoslawien) geborenen 39jährigen Star Nikola Karabatić seinen vierten EM-Titel.

Zuvor hatte das deutsche Team in der ersten Halbzeit des »kleinen Finales« am selben Tag gegen Titelverteidiger Schweden auf verlorenem Posten gestanden. Der schwedische Torhüter Andreas Palicka raubte den deutschen Angreifern mit seinen insgesamt 19 Paraden den Nerv. Er entschied das Duell gegen Andreas Wolff und David Späth klar für sich und wurde zum »Player of the Match« gekürt. Die überlegenen Skandinavier erspielten sich eine 8:4-Führung (12.). Auch eine Unterbrechung wegen eines kollabierten schwedischen Fans half den Deutschen nicht ins Spiel. Stattdessen nahm der Rückstand bis zum 7:14 desaströse Ausmaße an. Zur Pause wurde ein ernüchterndes 12:18 notiert.

Nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) erholt. Mehrere Paraden von Wolff, ein verbesserter Spielmacher Juri Knorr und der wie im Semifinale brillierende Renārs Uščins (TSV Hannover-Burgdorf) – insgesamt gelangen ihm acht Tore – brachten die Deutschen bis auf 21:24 (43.) heran. Als Christoph Steinert das 28:30 erzielte und Uščins gar zum 29:30 (54.) traf, bebte die Halle. Für einen Moment lag die Sensation in der Luft. Schweden zeigte in dieser so wichtigen Phase allerdings seine Klasse und zog auf 32:29 davon – das Ende für Deutschland und die bronzene Plakette für die Skandinavier. Der Endstand von 34:31 spiegelt die Kräfteverhältnisse wider. Das deutsche Team verpasste am Ende mit dem vierten Platz das direkte Ticket zu den Olympischen Spielen in Paris. Bei den Niederlagen gegen die Favoriten Frankreich, Dänemark und Schweden und in der letzten Hauptrundenbegegnung gegen Kroatien spielte das Team jeweils nur eine Halbzeit auf Weltklasseniveau. Dennoch begeisterte die Mannschaft das Publikum und sorgte für Zuschauerrekorde in den Hallen und im TV. Die Leistungssteigerungen der U21-Weltmeister Uščins und Späth zeigen, dass sich Trainer Alfreð Gíslason auf dem richtigen Weg befindet.