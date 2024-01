imago/Xinhua Blick in den Donut. Die Plasmakammer eines Tokamak-Versuchsreaktors in Hefei (China)

Die Sonne ist nicht kalt. Da hatte Axel Stoll etwas falsch verstanden. Anders als vom 2014 verstorbenen Pseudophysiker mit seiner Vorliebe für den Untersuchungsgegenstand Reichsflugscheiben angenommen, herrschen im Kern des Sternes extreme Temperaturen von mehr als 15 Millionen Grad Celsius. Es gibt kältere Orte. Das Feuer, das da schier ewig brennt, wird durch Kernfusion verursacht. Das heißt, die Atomkerne des Wasserstoffs fusionieren in mehreren Schritten zu Helium. Jede Sekunde verschmelzen in der Sonne rund 600 Millionen Tonnen des einen Elements zum anderen. Da Helium eine geringere Masse aufweist als die in die Reaktion eingegangenen Wasserstoffteilchen, wird die Differenz als Energie freigesetzt.

Die Idee, das Wasserstoffbrennen der Sonne zu imitieren, also in einem Reaktor einen kleinen Stern kontrolliert zu zünden, um auf diese Weise Strom zu erzeugen, ist schon mehr als ein halbes Jahrhundert alt. Kernfusion gilt als praktisch unerschöpfliche, emissionsfreie Energiequelle ohne die Notwendigkeit der Endlagerung langlebiger radioaktiver Abfälle. Eine Kettenreaktion, die wie in Kraftwerken auf der Grundlage der Kernspaltung zum GAU führen könnte, ist ausgeschlossen, und nur ein Gramm Brennstoff könnte 90.000 Kilowattstunden Energie liefern. Doch bisher ist es nicht gelungen, entsprechende Kraftwerke zum Laufen zu bringen. Spötter sprechen von der »Fusionskonstante«: »Der erste Kernfusionsreaktor ist immer 30 Jahre entfernt.«

Ende 2022 meldeten US-amerikanische Forscher allerdings Fortschritte, die von der Presse eilig als Durchbruch bezeichnet wurden. Erstmals soll es gelungen sein, mehr Energie bei einem Fusionsexperiment freizusetzen, als für die Reaktion nötig war. Die Nachricht schaffte es sogar in die »Tagesthemen«, und die hiesige Bildungsministerin verstieg sich zu der Aussage, schon in zehn Jahren könne das erste deutsche Fusionskraftwerk ans Netz gehen. Das war kapitaler Unsinn.

Das Prinzip, das die Wissenschaftler der staatlichen Forschungseinrichtung National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien zur Anwendung brachten, nennt sich Trägheits- oder Initialfusion. Es funktioniert wie eine Wasserstoffbombe in Miniaturform. Dabei schießen 192 Laser auf einen pfefferkorngroßen Goldzylinder, der ein gefrorenes Pellet der Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium enthält. Die Energieimpulse der Laser erhitzen das Pellet auf mehrere Millionen Grad Celsius, die Atomkerne beginnen zu Helium zu verschmelzen, wie im Falle der Sonne wird dabei Wärme frei. Der vermeldete Erfolg bestand nun darin, dass 2,05 Megajoule Energie auf den Goldzylinder übertragen, aber 3,15 Megajoule Energie freigesetzt wurden. Wenngleich ein Meilenstein, geht die Rechnung nicht ganz auf. Denn die Laser benötigen ganze 322 Megajoule Energie, um überhaupt Laserlicht zu erzeugen. Hinzu kommt, dass die Kernfusion auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde aufrechterhalten werden konnte. Ein Durchbruch ist das sicher nicht. Der Vergleich mit der Bombe kommt jedenfalls nicht von ungefähr. Das LLNL betreibt in erster Linie militärische Forschung, ist zuständig für die Wartung des Nuklearwaffenarsenals der Vereinigten Staaten und untersucht Details der Zündung in Atombomben. Die Forschung an der laserinduzierten Kernfusion erscheint da eher wie ein Nebenprojekt, eine technische Umsetzung dieses Verfahrens in eine bestimmte Reaktorform liegt, anders als die euphorische Berichterstattung suggerierte, in weiter Ferne.

ortgeschrittener ist eine andere Methode der Kernfusion: die des magnetischen Plasmaeinschlusses. Um Fusionsprozesse in Gang setzen zu können, muss Wasserstoff stark erhitzt und damit in den Plasmazustand überführt werden. Dabei geht es um Temperaturen, die deutlich über denen im Innern der Sonne liegen, da der im Stern herrschende Druck nicht hergestellt werden kann. Nur bei entsprechender Hitze – bis zu 250 Millionen Grad – bewegen sich die Atomkerne schnell genug, um ihre gegenseitige elektrostatische Abstoßung zu überwinden. Dabei darf das Plasma die Wände des Gefäßes, in dem es erzeugt wird, nicht berühren, da es andernfalls sofort abkühlen würde. Um das zu verhindern, wird das Plasma in ein Magnetfeld gesperrt und in der Schwebe gehalten. Um die Frage, wie das Plasma am besten kontrolliert werden kann, konkurrieren zwei Typen von Fusionsreaktoren: der Tokamak und der Stellarator.

Im Tokamak wird das Plasma in einem donutförmigen Gefäß durch ringförmige Magnetspulen und ein im Plasma selbst liegendes, durch einen Transformator erzeugtes Magnetfeld in Schach gehalten. Der Tokamak hat einen Nachteil. Der Transformator kann keinen Dauerstrom liefern und muss von Zeit zu Zeit abgeschaltet werden. Der Plasmaeinschluss geht während der Pause verloren, die Kernfusion setzt aus und muss danach neu »gezündet« werden. Der Tokamak arbeitet also nicht kontinuierlich, sondern gepulst.

Anders der Stellarator, der ohne Transformator auskommt. Das Plasma kann allein durch die äußeren Magnetspulen kontrolliert werden, was aber voraussetzt, dass sie unregelmäßig und ziemlich komplex konstruiert sein müssen. Die notwendigen Berechnungen der Spulengeometrie verdanken sich leistungsfähigeren Rechnern, die es in den 1980er Jahren, als die ersten Tokamak-Versuchsreaktoren gebaut wurden, noch nicht gab. Der Stellarator kann so im Dauerbetrieb arbeiten.

Bei allen Fortschritten kann von einem wirtschaftlichen Betrieb solcher Kernfusionsreaktoren noch lange keine Rede sein. Einen Reaktor mit positiver Energiebilanz, der also tatsächlich Strom erzeugt, existiert bisher nicht. Beim Bau des weltweit größten Tokamak-Reaktors im südfranzösischen Cadarache, dem ITER, kommt es immer wieder zu Verzögerungen und auch er soll lediglich Versuchszwecken dienen. Der Wendelstein 7-X in Greifswald, die weltweit größte Stellarator-Anlage, scheint immerhin zu beweisen, dass dieses Kernfusionsprinzip störungsfrei laufen kann.

Leute wie Axel Stoll halten das alles für Unsinn. Deren heißer Kandidat heißt kalte Fusion: Kernfusionsreaktionen ohne Plasma – pathologische Wissenschaft.