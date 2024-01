Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe (»Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm«) erhält den mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Berliner Literaturpreis. Der 63jährigen soll die Auszeichnung nach Angaben vom Montag am 5. März von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verliehen werden. Hoppes Sprachkunst verbinde »federleichten Humor mit tiefstem Ernst, wilde Fabulierlust mit scheuem Interesse an einer Welt, die es mit den Menschen häufig nicht gut meint«, hieß es in der Begründung der Jury. Der seit 2005 verliehene Berliner Literaturpreis soll der Förderung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur der Gattungen erzählende Literatur, dramatische Literatur und Lyrik dienen. (dpa/jW)