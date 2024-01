IMAGO/AAP Geht es nach dem Konzern sollen die Hafenbeschäftigten weitere Einkommenseinbußen hinnehmen

Seit mehr als zehn Monaten eskaliert ein Tarifkonflikt zwischen der australischen Hafenarbeiter- und Seeleutegewerkschaft MUA (Maritime Union of Australia) und dem globalen Hafenbetriebskonzern DP World, welcher – die Abkürzung steht für Dubai Ports – der Herrscherfamilie des arabischen Emirats gehört. Der Streit kulminiert jetzt, nach monatelang punktuellen, mit an diesem Dienstag beginnenden, flächendeckenden Streiks in Fremantle, Melbourne, Sydney und Brisbane.

DP World ist mit mehr als 70 Standorten einer der weltgrößten Hafenbetreiber, in Down Under managt der Konzern die Containerterminals der vier Metropolen und damit rund 40 Prozent des australischen Seehandelsfrachtvolumens. Die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF), die die MUA unterstützt, berichtete unter Berufung auf die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission, DP World habe allein in diesen vier Häfen im vergangenen Jahr »einen Umsatz von unglaublichen 830 Millionen US-Dollar gemeldet, wobei sich der Gewinn in den letzten drei Jahren vervierfacht hat«.

Das allerdings hindert DP World nach Angaben der ITF nicht daran, den Hafenarbeitern drastische Lohnkürzungen und weitere Arbeitsverschärfungen aufzwingen zu wollen: Ende September 2023 war ein Tarifvertrag mit der MUA ausgelaufen, seit März vorigen Jahres hatte die Gewerkschaft versucht, mit DP World über ein neues Abkommen zu verhandeln. Vergeblich. 2023 sind den Hafenarbeitern laut ITF nur 2,5 Prozent Lohnerhöhung gewährt worden. Diese liege sechs Prozentpunkte unterhalb der nationalen Inflation und »deutlich niedriger« als Abschlüsse in benachbarten Terminals anderer Betreiber. Aber das scheint den Chefs von DP World Australia immer noch zuviel.

Das Infoportal Maritime Executive (ME) meldete zu Jahresbeginn eine Zuspitzung des Konflikts. DP World habe angekündigt, allen Hafenarbeitern, die sich an Streiks beteiligten, den vollen Lohn zu streichen; ferner sollten Lohnzahlungen für beurlaubte Kollegen eingestellt werden – alles mit dem erklärten Ziel, die MUA zu einem baldigen Abschluss zu zwingen. Der ITF zufolge soll dieser Lohnkürzungen in Höhe von bis zu 14 Prozent, zusätzliche Wochenendschichten und Urlaubskürzungen in Umfängen, die gegen nationales Recht verstoßen würden, beinhalten.

Vor rund zwei Wochen kam es laut ME daraufhin zu weiteren Hafenstreiks in Sydney, Brisbane und Fremantle sowie partiell in Melbourne. Zugleich wandte sich die MUA an die Fair Work Commission, die nach australischem Arbeitsrecht zuständige staatliche Schlichtungsbehörde. Parallel beschweren sich Kunden – Spediteure, Verlader, Reeder – über Störungen infolge der Streiks und fordern angesichts zunehmender Lieferverzögerungen und Millionenverluste ein Eingreifen der Regierung gegen die MUA. Allerdings scheint diese Front gespalten, denn DP World hat seinen Kunden zu Februar enorme Ratenerhöhungen für den Containerumschlag angekündigt.

Laut ME hat sich die Fair Work Commission bislang auf die Seite der MUA gestellt. Sie hat der Gewerkschaft, die die Kürzungspläne des Betreibers mit Lohnforderungen um 16 Prozent beantwortet hat, den Rücken gestärkt und weitere Streiks – wie die nun angelaufenen – gestattet. Labor-Premier Anthony Albanese forderte in Interviews ein »für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis«: Es sei fair, die Hafenarbeiter von den hohen Gewinnen von DP World profitieren zu lassen. Arbeitsminister Anthony Burke erklärte nach getrennten Gesprächen mit beiden Seiten, er habe nicht die Absicht, in diesen Konflikt jetzt einzugreifen. Derweil sorgt die ITF für starke internationale Solidarität, vor allem aus anderen DP-World-Standorten: Dort herrschten elementar andere Verhältnisse, in den Niederlanden oder Belgien etwa sei es selbstverständlich, dass Tarifverträge auch mit diesem Konzern Inflationsanpassungsklauseln enthielten.