Missverstandene des Tages: Jäger

Friso Gentsch/dpa Jäger beim Gestalten der Natur

Romantik turnt und schießt auf Tiere. Vernunft guckt Fußball und züchtet Rosen. Hat sie Bock auf Wildschwein, geht sie in den Laden. Oder ins Internet, wie das Kalbsbries kommt der Rehrücken gut gekühlt binnen 24 Stunden. Dass Tiere, die in der Küche vernutzt werden, auch erlegt oder geschlachtet werden müssen, weiß man wohl. Die humane Gesellschaft zeichnet sich nicht durch die Abwesenheit des Inhumanen aus, vielmehr durch dessen Auslagerung. Es gibt Spezialisten, die tun, was intakte Menschen nicht tun könnten. Sie tun es für sich – und für uns. Müsste ich die Tiere selbst töten, wäre ich Vegetarier, aber da man sie einmal kaufen kann, esse ich sie auch. Entfremdung ist eine nette Sache.

Jäger sprechen kein Latein, sie erinnern vielmehr an das, was sie zur Strecke bringen. Sie tun es für uns – und für sich. Man muss selbst eine Art Tier sein, um Tiere töten zu wollen. Vergnügen darin zu finden, wenn ein Lebewesen verblutet. Das Jägerleben stellt sich, neben Halali und Horrido, als Sturz in den Kaninchenbau dar, in eine Parallelwelt, worin das Absurde als normal gilt. Und die nicht klein ist. Aktuell gebe es 435.930 Jäger im Land, so viele wie noch nie, teilte der Deutsche Jagdverband am Montag anlässlich des Starts seiner Publikumsmesse »Jagd und Hund« mit.

Hunde. Auch so’n Thema. Aber bleiben wir auf der Fährte. Was die Neujäger in den Wald treibe, spekuliert der Verband, sei »das intensive Naturerlebnis sowie der Wunsch, die Natur vor der Haustür selbst zu gestalten«. Aber sicher doch. Jedes Jahr annoncieren sogenannte Hegegemeinschaften das Verblasen ihrer Jagdstrecken. Hege ist bloß Ideologie, hinter der sich Blutrausch und verdrängte Rottensexualität verbergen. Natur braucht keine Hege, und man kann nicht in den Wald gehen, ohne ein Teil von ihm zu werden.