IMAGO/Newscom / EyePress Trümmerteile des wohl von der Ukraine abgeschossenen russischen Flugzeugs (25.1.2024)

Mit mehrtägiger Verzögerung hat die Ukraine inzwischen eingeräumt, dass die russische Darstellung des Flugzeugabschusses von Belgorod am vergangenen Mittwoch wohl im wesentliche n zutrifft. Erst räumte das Militär ein, dass das Flugzeug doch von der eigenen Seite abgeschossen wurde, dann musste Kiew auch die Echtheit der in Moskau veröffentlichten Namensliste der auszutauschenden Gefangenen einräumen. Es blieben die Vorwürfe, Russland habe die ukrainische Seite nicht über die genauen Daten des Flugs informiert, und Russland sei für die Sicherheit der Gefangenen bis zum Moment des Austausches selbst verantwortlich gewesen.

In Russland selbst begann unterdessen eine Diskussion darüber, warum ein für die gegebene Menge von Gefangenen viel zu großes und umgerechnet 100 Millionen US-Dollar teures Flugzeug auf den riskanten Flug in Frontnähe geschickt wurde. Offenbar hatte sich Russland bei den Verhandlungen zum Zeitpunkt des Austausches von der Ukraine unter Zeitdruck setzen lassen, so dass ein Transport der Gefangenen mit Bus oder Bahn nicht mehr möglich war. Dies jedenfalls geht aus einer Äußerung eines Sprechers der russischen Luftwaffe hervor.

Die Hypothese, vielleicht könnte jemand in der Ukraine ein Interesse daran gehabt haben, den Austausch nicht zustande kommen zu lassen, um ukrainische Soldaten davon abzuhalten, sich zu ergeben, bestätigte der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrij Jussow, indirekt. Zumindest scheint dieser Verdacht auch in der Ukraine so sehr in der Luft zu liegen, dass Jussow schon am Abend des Abschusses offiziell erklärte, die Ukraine sei daran interessiert, dass der Austausch von Gefangenen »trotz aller Schwierigkeiten« weitergehe. Umgekehrt dürfte Russland daran gelegen sein, die Auseinandersetzung mit der Ukraine über den Vorfall nicht auf die Spitze zu treiben – schon um keine Diskussion über mögliche Versäumnisse der eigenen Militärführung aufkommen zu lassen. So sagte Präsident Wladimir Putin schon am Freitag, er könne nicht ausschließen, dass die Ukraine das Flugzeug aus »Unachtsamkeit« abgeschossen habe.

Am Sonntag hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij der ARD ein längeres Interview gegeben. Dabei waren zu verschiedenen Punkten neue Zungenschläge zu hören. So erklärte er, er wäre »ein glücklicher Präsident«, wenn es Donald Trump im Fall seiner Wahl gelingen sollte, den Krieg in 24 Stunden zu beenden, wie er es versprochen hat. Zuvor hatte Selenskij diese Ankündigung mit den Worten kommentiert, Trump solle ihm bitte erklären, wie er das hinbekommen wolle – was man als Drohung lesen konnte, Kiew werde jeden möglichen Friedensdeal sabotieren, der seinen Interessen nicht entspreche. Weiter rief Selenskij in der ARD Ukrainer im mobilisierungspflichtigen Alter auf, ins Land zurückzukehren. Sie müssten ja nicht unbedingt an die Front, die Ukrai­ne brauche auch Arbeitskräfte und Steuerzahler. Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, das Los des eigenen Landes zu teilen. Im Unterschied zu anderen ukrainischen Politikern vermied Selenskij es, Kriegsflüchtlingen mit strafrechtlichen Sanktionen oder der Einziehung ihres Vermögens zu drohen. Er distanzierte sich von den gewaltsamen Methoden der Rekrutierung in der Ukraine und vertrat die Auffassung, die Wehrerfassung könne auch auf elektronischem Wege erfolgen. Die Armee sei »groß genug«, so Selenskij. Allerdings verliert die Ukrai­ne an jedem Kampftag bis zu 1.200 Soldaten – diese Zahl nannte am Wochenende ein pensionierter General im ukrainischen Fernsehen. Sie liegt um den Faktor vier über den bisherigen halboffiziellen Angaben.

Im ARD-Interview gab Selenskij weiter an, in der Ukraine lebten noch 30 Millionen Menschen, die für den Sieg arbeiteten. Die bloße Zahl könnte angesichts von Angaben der UNO über bis zu zehn Millionen vor dem Krieg geflohene Ukrainer sogar stimmen. Dass die verbliebene Bevölkerung aber ausnahmslos »für den Sieg arbeite«, dürfte eher Dichtung als Wahrheit sein – schließlich gibt es auch in einer Restbevölkerung von 30 Millionen noch Kinder und Alte. Bei der Lösung von der Sowjetunion 1991 hatte die Ukraine 52 Millionen Einwohner. 2022 waren es noch etwa 40 Millionen.