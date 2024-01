IMAGO/Markus Matzel Die in der GDL organisierten Lokführer waren am vergangenen Mittwoch in den Streik getreten (Dortmund, 26.1.2024)

Nach dem vorzeitigen Ende des Bahnstreiks zeigen sich beide Konfliktparteien optimistisch, in absehbarer Zeit eine Einigung im seit bald drei Monaten laufenden Tarifstreit zu erzielen. Sie sei »zuversichtlich«, dass es am Ende zu einem Abschluss kommen werde, äußerte sich am Montag eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB). Am Wochenende hatten Vertreter der DB und der Lokführergewerkschaft GDL in vertraulicher Runde eine Wiederaufnahme der Gespräche vereinbart. Terminiert sind diese auf die Zeit zwischen dem 5. Februar und 3. März mit der Option einer Verlängerung. So lange soll Friedenspflicht herrschen, bei einem Scheitern der Verhandlungen wären erst danach neuerliche Arbeitskampfmaßnahmen möglich.

Die GDL hatte ihren ursprünglich auf sechs Tage angesetzten Ausstand in der Nacht auf Montag um zwei Uhr beendet. Eigentlich sollte dieser bis 18 Uhr am Abend andauern – es wäre der längste Streik in der DB-Geschichte gewesen. Der Schienengüterverkehr ging schon am Sonntag abend um 18 Uhr wieder in Betrieb. Der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky bezeichnete die Bereitschaft der Gegenseite, über sämtliche Forderungen seiner Gewerkschaft zu reden, als einen »wichtigen Schritt zur richtigen Zeit«. Dass die Bahn-Führung ihre Blockadehaltung bei der Frage nach einer Arbeitszeitverkürzung offenbar aufgeben wolle, nannte er »zentral bedeutsam«. Eine Verständigung wäre ein »starkes Signal für das gesamte Eisenbahnsystem und ein Schub hin zur Attraktivitätssteigerung der Eisenbahnberufe«, erklärte er am Montag vormittag vor Pressevertretern. »Inhaltlich liegen anspruchsvolle Tage vor uns«, sagte er und verwies auf die Verabredung, bei Bedarf »Moderatoren zur Unterstützung« hinzuzuziehen. Nach der Eskalation gehe man nun den »ersten Schritt der Deeskalation«, bemerkte der GDL-Chef.

Die Bahntarifrunde umfasst rund 60 öffentliche und private Bahn- und Busunternehmen. In rund 20 Fällen hat die GDL bereits einen Abschluss erzielt. Festgeschrieben wurde dabei jedes Mal auch ein Einstieg in eine schrittweise Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Weitere Knackpunkte bei den anstehenden Beratungen sind der von der GDL verlangte Tarifvertrag für Fahrdienstleister und ein Bundesrahmentarifvertrag bei der Fahrzeuginstandhaltung. Bei den Themen Entgelterhöhung und Inflationsausgleichsprämie lagen die Vorstellungen zuletzt weniger weit auseinander, wogegen sich bei der Laufzeit Zoff abzeichnet. Dass die DB einen Tarifvertrag mit 32 Monaten Geltung anpeilt, ist für den profilierten DB-Kritiker Arno Luik ein »Unding«. Die Zeiten seien überaus unsicher, ökonomische Verwerfungen jederzeit möglich, ein Anhalten der Rekordinflation nicht unwahrscheinlich. »In einer solchen Situation den Beschäftigten einen Tarifvertrag über zweieinhalb Jahre anzubieten – das ist eine Provokation«, befand er am Montag gegenüber junge Welt.

Journalist und Autor Luik hatte mit seinem Buch »Schaden in der Oberleitung« 2019 einen Bestseller vorgelegt. »Vollstes Verständnis« habe er für den GDL-Kampfgeist, bekräftigte er und verwies auf »absurd hohe Gehälter« und »völlig durchgeknallte Boni« für den DB-Vorstand, der den Staatskonzern »kaputtgespart« und mit 35 Milliarden Euro in die Miesen geritten habe. »Dieses Absahnen schafft Staatsverdrossenheit, Frust und Empörung bei den Mitarbeitern, die diesen zerfallenden Laden am Laufen halten.« Nur »lachen« kann Luik über den Vorwurf, die GDL richte großen volkswirtschaftlichen Schaden an. Inzwischen sei die Bahn »so runtergerockt, dass sie nicht in der Lage ist, ein bisschen Schnee wegzuräumen«, um statt dessen bei Wintereinbruch den Bahnbetrieb in ganzen Regionen stillzulegen. Außerdem würden zur Sanierung wichtige Streckenabschnitte monatelang gesperrt, während Reparaturen früher unter dem laufenden Rad vonstattengegangen wären. »Dagegen ist ein Sechs-Tage-Streik fast ein Witz.«