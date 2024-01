Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa Verstehen sich prächtig: Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin Meloni (l.) und EU-Kommissionschefin von der Leyen (Rom, 29.1.2024)

Auf einem von ihr einberufenen eintägigen Afrikagipfel konnte Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (FdI) am Montag 25 Staats- und Regierungschefs, elf Außenminister, weitere hohe Vertreter der EU und der Afrikanischen Union (AU) sowie Beamte und Manager internationaler Organisationen wie der UNO und dem IWF in Rom begrüßen. Nigeria, auf dessen Territorium Italiens Energiekonzern ENI seit Jahrzehnten profitabel wirtschaftet, war nicht vertreten. Die Italien-Afrika-Konferenz, die erste internationale Veranstaltung Italiens seit Übernahme der G7-Präsidentschaft, steht unter dem Slogan »Eine Brücke für gemeinsames Wachstum«. In ihrer Auftaktrede sagte Meloni, dass dem Gipfel eine »präzise außenpolitische Entscheidung« zugrunde liege, »die dazu führen wird, dass Afrika einen Ehrenplatz auf der Agenda unserer G7-Präsidentschaft einnimmt«.

Zur Beratung standen bei dem Treffen, das am Sonntag abend vom sozialdemokratischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella (PD) mit einem festlichen Empfang eröffnet worden war, Themen, die vom Ausbau der Infrastruktur über Energie bis hin zur Migration reichen. Meloni hatte im Wahlkampf verkündet, die Zahl der Schutzsuchenden, die Italien ohne gültige Papiere erreichen, deutlich reduzieren zu wollen. Tatsächlich ist sie 2023 auf rund 150.000 angestiegen. In Sachen Energie möchte Meloni gemäß ihres Anfang des Jahres beschlossenen »Mattei-Plans« beispielsweise Gas aus Nordafrika beziehen. Das Vorhaben schlage eine Brücke zwischen Europa und Afrika, »mit einem kooperativen Ansatz, der nicht länger räuberisch oder wohltätig ist«, versicherte die faschistische Regierungschefin erneut. Es gehe um neue Investitionen in Afrika im Austausch für neue Energiequellen und eine Begrenzung der Migration. Die Rede ist davon, dafür in den nächsten fünf bis sieben Jahren mindestens vier Milliarden Euro an eigenen Mitteln zu mobilisieren.

»Tatsächlich aber bleiben«, wie etwa die linke Zeitung Il Manifesto bemerkte, »die Erfordernisse der afrikanischen Gesellschaften« und auch Forderungen von Gewerkschaften und Umweltverbänden außen vor. Auch würden die Erwartungen durch den auf dem Kontinent gewachsenen Einfluss Chinas, Russlands und der Türkei gedämpft. Um etwas zu erreichen, ist Italien auf ein Zusammengehen mit der EU angewiesen.