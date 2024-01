Ritzau Scanpix/REUTERS

Dänemark hat am Montag die Fregatte »Iver Huitfeldt« ins Rote Meer geschickt. Das Kriegsschiff soll den Handelsverkehr vor Angriffen der Ansarollah (»Huthi«) schützen. Diese versuchen mit ihren Attacken ein Ende des Gazakrieges zu erzwingen. »Wenn Sie glauben, dass die Antwort auf die Huthis darin besteht, diesen zu erlauben, den freien Welthandel zu terrorisieren, sind Sie auf dem falschen Weg«, sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen an Bord der Fregatte,zu Reportern, bevor diese den Marinestützpunkt in Korsør verließ. (Reuters/jW)